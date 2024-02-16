半年以來沒進過牢房！泰國前總理被特赦　富豪女兒透露出獄時間

泰國前總理兼億萬富翁塔克辛（Thaksin Shinawatra）在去年八月回泰國後被判處八年有期徒刑入獄，旋即被轉入監獄醫院，他的刑期也在幾天內讓泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）將他的刑期減至一年。如今因「身體健康因素」，泰國司法部在13日證實塔克辛即將提前出獄，塔克辛的女兒兼為泰黨黨魁貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）透露父親將在18日出獄。 我是廣告 請繼續往下閱讀 根據《路透社》，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）稱74歲前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）假釋申請已獲准，最快在18日便能獲得假釋。賽塔說：「塔克辛擔任總理多年，長久以來為國為民。他出獄以後將回歸一般平民。」塔克辛被判入獄後第一晚就因病轉入醫院，並留在醫院至今。塔克辛在2023年9月獲泰王特赦，刑期從8年減至1年，他在2月18日完成一半的刑期，並且已獲得官方的假釋，意味著他從入獄後便沒有進過牢房。塔克辛的女兒兼為泰黨黨魁貝東丹對此表示，該是她父親回家的時候了。「我希望你堅強、健康……出來後在泰國好好過你的生活。」貝東丹補充，她已準備好父親居住的房子，等待父親出獄。塔克辛的么女貝東丹畢業於泰國第一學府朱拉隆功大學政治學院政治學、社會學和人類學學士，接著前往英國薩里大學獲得國際酒店管理碩士，畢業後首份工作是泰國最大的房地產開發商之一SC Asset的第一大股東和泰康基金會董事，在近幾年加入政界，曾競選總理之位但敗給前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat），目前擔任為泰黨黨魁。民主人士在泰國被抓！中共跨海抓人 專家狠批：太囂張台灣大學生當「凶宅認證師」！在泰國創業 睡凶宅開「無鬼」證明向公主車隊鳴笛！泰國「反公主」22歲網紅遭逮捕 爭議一次看即將出獄！泰國前總理塔克辛獲特赦 獲釋時間最快在本週末