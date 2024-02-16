台灣燈會「台南辦太爛遭罵爆」！遊客逛過傻眼　真相在地人都搞錯

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貼文曝光後，不少過年去安平燈區走春的民眾紛紛回應「真的史上辦最爛的燈會」、「真的超爛，只是想逛美食區結果攤位好少，燈完全沒興趣」、「真的很爛，不是要騙人，我住安平區可以做證」、「我看過最難懂的藝術燈會」、「安平這次的燈會跟以往不太一樣，用裝置藝術形容，可能會比較適合」、「除了無人機其他完全沒有優點了....燈區超散，沒什麼攤位又很擠」。
而《NOWnews》記者也正好是台南人，長輩大年初一晚上正巧到安平燈區賞燈參觀，詢問感想後，長輩表示「沒什麼燈，人很多非常無聊，逛沒一下就回來了」、「有去林默娘公園，不過覺得跟以前燈會印象來比，規模差很多，只有無人機蠻厲害的」；而記者也告訴長輩「主燈區其實在台南高鐵，到時候會有將近300件作品展出」，長輩這才恍然大悟自己完全不知道，驚呼「難怪規模差這麼多！」
事實上，還真的有許多人都誤會了！台南這次舉辦2024台灣燈會，採取雙燈區的模式，在台南安平舉行的「台南400燈區」只是暖場，後面的「高鐵燈區」才是重頭戲，不僅龍年主燈在此，現場到時候更是會展出近300件漂亮的作品，配合元宵節，高鐵燈區將在2月24日開展，至3月10日，一共展出16天。
今年的主燈「龍來台灣」，以生肖「龍」為設計造型，由知名藝術家彭力真總監操刀設計與製作，主燈龍型主體高度18公尺，含底座總高度達22公尺，創作靈感來自台南大天后宮殿前石柱飛龍，通過這座結合具象與抽象的立體內發光巨型燈籠，展現出龍遊四海的雄偉姿態，不僅向台南400年的歷史致敬，也並體現台灣燈會揚名國際，主燈將在元宵節當天正式點燈，歡迎全台各地的民眾一起來台南欣賞龍年的台灣燈會。