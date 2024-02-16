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台灣燈會「台南辦太爛遭罵爆」！遊客逛過傻眼　真相在地人都搞錯

▲2024台灣燈會在台南，不少人春節期間到安平燈區旅遊參訪，結果表示規模讓人失望。（圖/台灣燈會官網）
▲2024台灣燈會在台南，不少人春節期間到安平燈區旅遊參訪，結果表示規模讓人失望。（圖/台灣燈會官網）

記者張嘉哲/綜合報導

2024台灣燈會在台南市盛大舉辦，今年燈會採取雙燈區，在2月3日由安平燈區熱鬧啟燈，從開展至大年初四，短短10天就吸引了236萬人次參觀，大年初三更是湧入了高達47萬8000餘人。不過雖然人氣相當高，但台灣燈會最近卻在網路上出現謾罵聲，不少人痛批「台南真的辦超爛......」、「除了無人機表演以外，我不知道台南這個燈會在辦什麼」意外掀起討論，不過許多在地人則出面表示「現在罵真的還太早」。

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最近許多網友在PTT、臉書社團「台南大小事」貼文指出「安平燈會真的很糟糕.....拜託大家不要再來了，小弟塞完逛完就是覺得一堆烏鴉在盤旋，非常無言」、「安平燈區今年真的蠻弱的.....跟十幾年前台灣燈會在台南安平相比，這次真的弱到不行，個人看台灣燈會十幾年來，今年安平真的最弱，之前台灣燈會在安平可以給90分，但這次2024只有55分，燈少散得超開、藝術水準高到民眾看不懂，可看性真的不足」。

▲網友分享去玩安平燈區之後的感想，認爲台南這次舉辦的台灣燈會只有55分不及格。（圖/台灣燈會官網）
▲網友分享去玩安平燈區之後的感想，認爲台南這次舉辦的台灣燈會只有55分不及格。（圖/台灣燈會官網）
貼文曝光後，不少過年去安平燈區走春的民眾紛紛回應「真的史上辦最爛的燈會」、「真的超爛，只是想逛美食區結果攤位好少，燈完全沒興趣」、「真的很爛，不是要騙人，我住安平區可以做證」、「我看過最難懂的藝術燈會」、「安平這次的燈會跟以往不太一樣，用裝置藝術形容，可能會比較適合」、「除了無人機其他完全沒有優點了....燈區超散，沒什麼攤位又很擠」。

而《NOWnews》記者也正好是台南人，長輩大年初一晚上正巧到安平燈區賞燈參觀，詢問感想後，長輩表示「沒什麼燈，人很多非常無聊，逛沒一下就回來了」、「有去林默娘公園，不過覺得跟以前燈會印象來比，規模差很多，只有無人機蠻厲害的」；而記者也告訴長輩「主燈區其實在台南高鐵，到時候會有將近300件作品展出」，長輩這才恍然大悟自己完全不知道，驚呼「難怪規模差這麼多！」

▲不過事實上，安平燈區只是2024台灣燈會的前戲，真正的重頭戲是在元宵節開始展出的「高鐵燈會」，屆時現場將展出超過300件的作品。（圖/台灣燈會官網）
▲不過事實上，安平燈區只是2024台灣燈會的前戲，真正的重頭戲是在元宵節開始展出的「高鐵燈會」，屆時現場將展出超過300件的作品。（圖/台灣燈會官網）
事實上，還真的有許多人都誤會了！台南這次舉辦2024台灣燈會，採取雙燈區的模式，在台南安平舉行的「台南400燈區」只是暖場，後面的「高鐵燈區」才是重頭戲，不僅龍年主燈在此，現場到時候更是會展出近300件漂亮的作品，配合元宵節，高鐵燈區將在2月24日開展，至3月10日，一共展出16天。

今年的主燈「龍來台灣」，以生肖「龍」為設計造型，由知名藝術家彭力真總監操刀設計與製作，主燈龍型主體高度18公尺，含底座總高度達22公尺，創作靈感來自台南大天后宮殿前石柱飛龍，通過這座結合具象與抽象的立體內發光巨型燈籠，展現出龍遊四海的雄偉姿態，不僅向台南400年的歷史致敬，也並體現台灣燈會揚名國際，主燈將在元宵節當天正式點燈，歡迎全台各地的民眾一起來台南欣賞龍年的台灣燈會。

▲2024台灣燈會主燈「龍來台灣」將在台南高鐵燈區展出，在24日元宵節當天正式點燈。（圖/台灣燈會官網）
▲2024台灣燈會主燈「龍來台灣」將在台南高鐵燈區展出，在24日元宵節當天正式點燈。（圖/台灣燈會官網）

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