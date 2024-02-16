ㄚ頭拒當炒房幫凶！林依晨「吃苦長大」狠推2500萬房地產代言
百萬網紅Joeman（九妹）昨（15）日在影片中分享，他花費新台幣1500萬元在東京置產，買下一棟3房1廳的透天住宅：「我去你的台北，我要買東京！」台灣高房價令年輕人難以晉升「有殼蝸牛」，藝人林依晨、ㄚ頭詹子晴都曾表態，拒絕代言房地產、炒房賺錢，淪為幫凶。
記者黃雅琪／綜合報導
「零負評女神」林依晨出道22年，拍攝過各式各樣的產品代言，唯獨房地產廣告是她拒絕合作的項目，從小家境清寒的她，努力拍戲還清家中千萬債務，林依晨為了存錢買房曾省吃儉用，深知年輕人買房有多艱辛，她堅持不代言房地產廣告，就是不想成為「炒房幫凶」！以她代言費約新台幣250萬元來算，經紀人透露她曾推掉近10個建案代言，等同於推掉新台幣2500萬元的代言費。
「副業女王」ㄚ頭詹子晴經營手搖飲店，全球多達400家門市，年營業額破千萬，後因與合夥人理念不合，2023年卸下股東身分；另外，她與網紅CEO森田成立的電商平台，2023年營業額突破10億元，大方發出4.5個月年終獎金；名下擁有3間房產的她，堅決不靠炒房賺錢：「不想成為炒房幫凶！」日前還透露，有意願在紐約與日本置產。
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