鍾沛君夫爆朱學恒「手抖」簽字不認帳 批他無恥、狗屁倒灶
台北地院審理政治評論員朱學恒涉強吻案，今（16）日傳喚台北市議員鍾沛君丈夫陳布朗、媒體人樊啟明、餐廳的陳姓服務生出庭作證。法院隔離訊問3人，歷經約3小時終於結束。鍾沛君最後與丈夫手牽手一同離開法院，朱學恒則是晚一步離開，面對鏡頭也照樣不多做回應。
記者潘千詩／台北報導
據了解，該餐廳的陳姓服務員只知道當天有服務過哪些人，但發生了什麼事，服務員並不知情，因為只是送了餐點之後，又去送別桌的菜肴。
至於樊啟明則透露，法官要確認鍾沛君在案發後第一時間，是用什麼方式告知他此事，並強調自己沒有參加那個餐會，只是案發後沒多久，鍾沛君曾有傳LINE給他，但他是做新聞的，當然會反問鍾沛君要不要發成新聞，但鍾沛君認為在選舉，所以不想公開此事。
最後一名作證的陳布朗則私下透露，當時是他帶著律師跟朱學恒當面對質，朱單刀赴會，對質時，朱學恒的態度就像平時在電視上的樣子，道歉啟事是朱前一天預先打好，承認不當身體接觸，但見面時又修改成更模糊、避掉動作，改稱冒犯，但他身體很誠實，簽字時手在抖，事後卻翻供不認帳，痛批朱「無恥、狗屁倒灶」。陳布朗表示，保護妻子是每位丈夫的工作，今天他來法院的目的也是如此。
※【NOWnews 今日新聞
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