台股沒「積」情！終場跌37點 AI重災、換設備股與重電起漲
台北股市昨（15）日龍年開紅盤大漲548點，但今（16）日沒了激情！早盤一度漲69點，來到18715點，但隨後直直落來到盤下，終場跌37點，收在18607點，跌幅0.2%，成交金額新台幣4061億元。權值王台積電也失神，終場跌14元，收在683元，跌幅2%。而AI股也成重災區，伺服器與散熱綠油油。不過今日台積電設備股、重電與電力供應、國防航太與電動車零組件強勢上攻、表現亮眼。
記者許家禎／台北報導
昨日龍年開紅盤，在台積電大漲領軍下，AI概念股也有不錯的成績，整體展現補漲行情，台股收盤大漲548.5點，來到18644.57點，漲幅3.03%，台積電終場也漲51元至697元，漲幅7.89%，但今日激情全沒了！台股今日早盤一度漲69點，來到18715點，但之後直線下滑，終場跌37點，收在18607點，跌幅0.2%，成交金額新台幣4061億元。
權值王台積電今日開高走低，終場跌14元，收在683元，跌幅2%。AI概念股倒一片，廣達跌逾6%、奇鋐、雙鴻、世芯-KY跌4到5%，緯創、緯穎跌2到3%，唯有技嘉漲2%表現較佳。但在下周台積電日本熊本廠將開幕利多題材發酵下，台積電設備族群表現亮眼，像是瑞耘、公準飆漲停，萬潤也幾乎漲停，信紘科與上品漲6到7%。
另外，電力供應概念股同樣強勢，士電、碩天飆漲停，上緯投控也幾近漲停，森崴能源與中興電漲7%以上，世紀鋼、東元漲3到5%。國防航太不遑多讓，星通、jpp-KY與高僑漲6到7%。至於電動車零組件也是盤面焦點，敬鵬飆漲停，金居、健和興、中華漲6到7%。