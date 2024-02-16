《炸裂吧女孩》檢討會太可怕逼哭女孩！容容認了：在隊伍沒安全感
由好看娛樂製作的全新大型養成實境秀《炸裂吧！女孩》本周除了舉行第2次公演，還迎來最重要的季中檢討會，讓女孩把累積的壓力通通釋放出來，沒想到藍隊成員容容竟直言，「在隊伍裡很沒有安全感！」夥伴姜巧文更表示，大家沒有很團結。
記者詹鎰睿／綜合報導
《炸裂吧！女孩》本周播出全新第10集，也是女孩們的第2次公演，她們要挑戰的是自選歌曲演出，還特地請到豪華評審團陳勢安、李千娜、王子（邱勝翊）、柯有倫、曾昱嘉一一為女孩們點評，其中陳勢安與曾昱嘉更是帶來現場的演出，直接給女孩們最臨場的震撼教育。
紫隊的表現讓柯有倫十分讚賞，更稱自己已經被女孩們圈粉。王子則說表演好壞取決於團隊的契合度高低：「一個團體在舞台上，表演能不能感動人，他們私底下的感情，一定是有一定程度的好，像我們棒棒堂的感情就還好。」讓現場哈哈大笑。曾昱嘉則大讚藍隊選歌大膽，挑戰高難度歌曲非常有勇氣。不過李千娜竟嚴格點出沒有帶動氣氛，一針見血的建議也讓女孩們都繃緊神經。
本周也將進行季中檢討會，每個隊伍的問題都將在陽光底下攤開來，女孩們所累積的壓力都在這一刻全部釋放，紛紛把內心深處最真實的想法表達出來。紅隊的宋宋則直呼：「很赤裸、針針見血！」凱蒂也挑明了紫隊最大的問題，就是「每個人都想當好人。」
黃隊的Judy卻在檢討會上真情流露地表示，因工作太忙疏於練習，讓大家不是很開心，雖覺得對不起隊友但卻不知道如何開口，「我不知道要跟你們怎麼講？」複雜的情緒終於得到抒發。藍隊的容容則坦言，她在隊伍裡很沒有安全感，姜巧文也點出，「藍隊其實沒有很團結！」精彩節目內容將在每周六晚上8點於三立都會台首播、晚上10點於台視播出。
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