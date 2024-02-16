《甄嬛傳》馬拉松取新詞「Joma容」 觀眾許願成功真的跳過甘露寺
由孫儷、蔡少芬、陳建斌、蔣欣主演的宮鬥劇《後宮甄嬛傳》，2011年在中國播出，造成一股熱潮，至今仍受到觀眾歡迎。八大電視台買下版權，2022年開始每逢過年期間，在YouTube上進行24小時直播馬拉松，今年第3年，聊天室的網友還創造出搞笑辭彙，包含「5b2c」、「Jo ma容」笑翻眾人。
記者薛羽彤／綜合報導
《後宮甄嬛傳》春節限定24小時直播馬拉松自2月6日晚間6點開跑，播至2月18日晚間11點停止。其中「滴血認親」、華妃哭喊「皇上你害得世蘭好苦哇」、果郡王換掉甄嬛毒酒吐血暴斃等經典場面，更是吸引上萬名網友一同觀看，聊天室的網友甚至創造出搞笑辭彙，包含「5b2c」（無比噁心）、安陵容因為很會製香，被大家取名為「Jo ma容」（知名香水品牌），見安陵容出場網友笑說：「Jo ma容你還是回宮搞事業吧！」
《後宮甄嬛傳》一共76集，每集約45分鐘，全劇共3420分鐘、57個小時，也就是播完一輪要2天多。起初有網友發起活動，要電視台剪掉甘露寺的片段，「去年只要一播到甘露寺，線上觀看人數都會直接掉2萬人，然後等熹妃回宮大家才會回來看。建議八大直接拔掉甘露寺劇情，對各位小主都好。」多達5000人響應，連署參與活動。當時八大電視台回應：「經典戲劇完整播出。」證實不會漏掉任何一段。
《後宮甄嬛傳》馬拉松播放來到最後一輪，八大電視台也在YouTube上宣布，實現網友的願望，釋出跳過甘露寺的片段，「各位小主好~小編要公告一下最後直播時間囉！直播預計會再播《完整一輪》+《『跳過甘露寺』一鍵回宮特別版》！預計於2/18晚上11點大清自動門正式關閉～請小主們把握時間觀看囉」！
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