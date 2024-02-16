滑冰／日本花滑女將島田麻央力拼二連霸！將對決南韓金妍兒接班人
世界青年花式滑冰錦標賽睽違7年再度落地台灣，預計將有來自超過45個國家和地區的200多位世界頂尖青年花式滑冰選手參賽，尤其女子組賽事競爭激烈，日、韓好手島田麻央和申智雅的對決更是本次世青賽的觀賽重點。
記者林之越/綜合報導
日本女將島田麻央，曾拿下2023年世青賽和大獎賽的雙料冠軍，將強碰上屆亞軍，被譽為金妍兒的接班人南韓選手申智雅，兩位滑冰明日之星將成為全場焦點。
兩人對決仿若 2010 年溫哥華冬季奧運花滑冰女子項目，韓國滑冰女王金妍兒（Yuna Kim）以及日本滑冰傳奇淺田真央（Mao Asada）夢幻對決再現，究竟是島田麻央能順利拿下二連霸，還是橫空出世的申智雅能克服壓力取得首冠，結果令人期待。
除了日韓夢幻對決，日本滑冰美少女選手上薗恋奈（Rena Uezono）也值得關注，年僅 13 歲的上薗恋奈在首場國際賽，2023 世界青年花式滑冰大獎賽土耳其站就拿下銀牌，之後也在波蘭站拿下金牌。
近期更在 2023 世界青年花式滑冰大獎賽總決賽抱回銅牌。就讀於培育出伊藤綠（Midori Ito）和宇野昌磨（Shoma Uno）等滑冰巨星的知名滑冰學校的她，未來不可限量。
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