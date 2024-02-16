SBL／Jordan Tolbert火速遭釋出！才趕赴裕隆救火 回台僅出賽3場
SBL超級籃球聯賽裕隆納智捷籃球隊，原先洋將夏普（Walter Sharpe），在上個月（1/26）出戰彰化柏力力時，不慎傷至右腳，造成右腳阿基里斯腱斷裂，本季剩餘賽事確定將不會上場，球團也火速找來曾在台灣籃壇效力眾多球隊的Jordan Tolbert救火，但如今根據馬來西亞媒體透露，他將轉戰大馬籃球聯賽(MBL)，此前締造2連霸的森美蘭金群利金鹿隊。
記者陳品翔/綜合報導
Jordan Tolbert生涯在台灣籃壇，最早是效力於寶島夢想家，隨後輾轉至璞園、裕隆、領航猿、台啤、台中太陽等隊，共計效力過台籃6支球隊，可謂是標準的「籃球浪人」。Jordan Tolbert的得分能力相當出色，本季在SBL舞台替裕隆出賽的3場比賽，平均可得到20.7分、7.7籃板、4助攻與3抄截，可惜裕隆這3場比賽都輸球。
而根據裕隆納智捷昨晚官方臉專的貼文，發文祝賀球迷龍年開工大吉，照片上沒有看見Jordan Tolbert，似乎也證實Jordan Tolbert已離開球隊。儘管Jordan Tolbert的得分能力出色，但他在防守端的籃板保護能力、還有禁區的嚇阻力，對於另外3隊而言，明顯不足以應付，也可能是裕隆決定替換的主因，目前裕隆尚未有新洋將的消息。
裕隆賽季前經歷假球案風波，頓時導致隊上僅剩下7人窘境，好在T1聯盟台鋼獵鷹即時「雪中送炭」，將吳岱豪、藍少甫、吳彥侖及高承恩等人「租借」到裕隆，也讓球隊能以較豐沛的戰力迎接開季，裕隆也要在本季力拼連霸。
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