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寶可夢中心2/17補班日送台灣限定版「快龍卡匣」　官方：不要夜排

▲寶可夢中心台北明（17）天補班日準備發送開幕紀念特別版的「快龍」加傲樂卡匣，只要當天消費即可免費獲得一張。（圖／記者蕭涵云攝）
▲寶可夢中心台北明（17）天補班日準備發送開幕紀念特別版的「快龍」加傲樂卡匣，只要當天消費即可免費獲得一張。（圖／記者蕭涵云攝）

記者周淑萍/綜合報導

明（17）天是補班日，寶可夢中心要在明天發送台北開幕紀念特別版「快龍」金色加傲樂卡匣，只要在寶可夢中心台北店內消費，即可獲得一張，送完為止，預期明天會再度吸引大量人潮，因此明、後兩天都需要憑「入店整理券」才能進場，預計早上9點開始發放。如果明天排不到，2月24日還有機會，全台灣設有寶可夢加傲樂機台的店鋪也會贈送，目前詳細的店舖資訊尚未公布。

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寶可夢中心台北2月17日開始送出台北開幕紀念版的「快龍」加傲樂卡匣，可以使用強力的龍屬性Z招式「究極巨龍震天地」，但要注意此卡匣「快龍」與Legend2彈的「06-034 TC 快龍」無法同時使用。

▲寶可夢中心2月17日開始發送台北開幕紀念特別版的「快龍」加傲樂卡匣，只要在寶可夢中心台北消費即可獲得一張，送完為止。（圖／翻攝官網）
▲寶可夢中心2月17日開始發送台北開幕紀念特別版的「快龍」加傲樂卡匣，只要在店內消費即可獲得一張，送完為止。（圖／翻攝官網）
官方表示，為了安全營運並緩解擁擠狀況，在2月17日、18日兩天，Pokémon Center TAIPEI需要憑「入店整理券」入場，預計9點開始發放入店整理券，並提醒民眾不要夜排。如果明天沒領到，2月24日開始也會在全台灣設有寶可夢加傲樂機台的店鋪贈送，但目前尚未公布發送的店舖詳情。

日前送卡匣的消息一公佈就讓玩家忍不住說「太想要了！」準備衝一波，另有人提到這張卡匣的意義不太一樣，認為跟當年的乘龍一樣都是假P卡真復刻（傳二的快龍），但特別設計加上唯一的繁中特別卡，玩家直言「真的該拿到」，此外，這次加傲樂店舖也可以領，至少中南部的玩家不用特別北上排隊了。有人理性回應「紀念價值遠大於實用性」並勸玩家不要特別花錢買。

同時明（17）天也將開賣全新主題商品，是以強力的一般屬性招式「破壞光線」為設計主軸，一口氣有17款商品，包含毛毯抱枕、手機掛繩、肩背包 、壓克力鑰匙圈 、貼紙套組等。

▲以「破壞光線」為主題的全新周邊商品，明天也會同步開賣。（圖／翻攝官網）
▲Pokémon Hyper Beam 抱枕內附毛毯，售價1200元。（圖／翻攝官網）

▲以「破壞光線」為主題的全新周邊商品，明天也會同步開賣。（圖／翻攝官網）
▲Pokémon Hyper Beam手機掛繩售價 950元、肩背包 售價790元。（圖／翻攝官網）

▲以「破壞光線」為主題的全新周邊商品，明天也會同步開賣。（圖／翻攝官網）
▲Pokémon Hyper Beam壓克力鑰匙圈，售價230元。（圖／翻攝官網）

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