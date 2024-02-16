NIKE為削減成本宣布裁員2％人力！估超過1600位員工失業
全球運動品牌龍頭NIKE，15日宣布為了削減成本，將縮編2％人力，預計有超過1600位員工將被裁員，第一輪裁員將在本週五開始實施。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，NIKE預計裁員不會影響直營店面和配送中心，或是創新團隊的員工。根據2023年最新公司報告，NIKE在全球約擁有8萬3700名員工，縮編2％人力將有超過1600位員工被裁員，NIKE已準備好4～4.5億美元的資遣費。
不僅NIKE，其他運動品牌包括Adidas、Puma、京東等也都警告今年預計利潤疲軟，主要是因為消費者紛紛削減非必要的支出。
根據《Business of Fashion》報導，NIKE執行長唐納休（John Donahue）在發給全體員工的內部信件中表示，公司一直在努力應對多年來最嚴重的衰退，並坦承公司現下過於依賴少數復古款式支撐銷售，在行銷上失去過往的亮點。
唐納休直言「我們目前的表現並不是最佳狀態」，並將責任歸因於自己和領導團隊的身上，而對於未來重整旗鼓的策略，唐納休表示將會把資源側重在跑步、女裝、喬丹品牌上，認為這幾個領域成長機會最大。