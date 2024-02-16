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補班日清晨探12度！日夜溫差「超過10度」　下週天氣重點一圖秒懂

▲明（17日）補班日受東北季風和輻射冷卻影響，台南以北低溫下探氏12度，不過白天過後東北季風減弱，高溫上看攝氏28度。（圖／記者葉政勳攝）
▲明（17日）補班日受東北季風和輻射冷卻影響，台南以北低溫下探氏12度，不過白天過後東北季風減弱，高溫上看攝氏28度。（圖／記者葉政勳攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

明（17日）補班日受東北季風和輻射冷卻影響，台南以北低溫下探攝氏12度，不過白天過後東北季風減弱，北台灣高溫攝氏21度至26度，其他地區攝氏24度至28度，西半部日夜溫差超過攝氏10度以上，週日（18日）起至下週三逐漸回溫、水氣減少，好天氣持續到下週四（22日）鋒面通過、東北季風增強，各地陸續降溫，偏涼的冷空氣影響持續到2月底。

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中央氣象署預報員陳姵安表示，補班日清晨受到東北季風加上輻射冷卻影響，清晨到上午台南以北攝氏12度至14度，宜蘭、花蓮約攝氏15度至16度，高屏、台東攝氏17度上下。白天東北季風減弱，各地氣溫回升，北台灣高溫有攝氏21度至26度，其他地區攝氏24度至28度，尤其西半部日夜溫差超過攝氏10度，提醒民眾早出晚歸須留意。

今晚水氣減少，明天降雨只剩下迎風面的東部、恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，好天氣持續到下周三（21日）。

▲（圖／中央氣象署）
▲下一波變天在下週四（22日），鋒面通過、東北季風增強，北台灣先轉涼，其他地區陸續在下週五起轉涼。（圖／中央氣象署）
下一波變天在下週四（22日），鋒面通過、東北季風增強，北台灣先轉涼，其他地區陸續在下週五起轉涼；且下週四開始水氣增多，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

受到東北季風影響，下週四北部低溫約攝氏15度至16度，其他地區攝氏18度至20度，下週五晚上再下降攝氏1至2度，東北季風影響時間長，偏涼冷空氣持續到2月底。

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