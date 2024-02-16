爸媽都警犬！奶汪「天生霸氣」帥翻全場 高智商1動作震驚領犬員
最萌的警二代！中國雲南警犬基地去年底迎來一隻警犬寶寶「么么零」，么么零的爸媽都是警犬，牠天生就散發霸氣光環，且出生還沒滿3個月就展現驚人天賦，就連領犬員都驚呆，直呼么么零接受專業訓練後，未來一定是一隻出色的警犬，畫面曝光後，吸引61萬人前來朝聖。
記者賴禹妡／綜合報導
綜合陸媒報導，中國雲南楚雄彝族自治州公安局刑偵支隊警犬基地，2023年底誕生一隻警犬寶寶「么么零」，么么零的父母親都是警犬，媽媽「大力」是一隻刑偵犬，爸爸「追風」則是一隻緝毒犬，么么零身為「警犬二代」，不只天生長相霸氣滿點，且剛出生沒滿3個月就展現出驚人天賦。
么么零領犬員指出，么么零進行實力測驗的時候，在嗅聞氣味的關卡中，竟能精準且迅速的找到目標，且么么零特別貪吃又活動力強，因此體格數值十分標準，面對毛巾玩具的活力測試，么么零也十分積極，對所有玩具都非常感興趣，讓領犬員判定么么零若接受專業訓練，未來肯定會變一隻出色的警犬。
么么零兼具霸氣及可愛的模樣瞬間爆紅，甚至吸引61萬人前來朝聖，眾人紛紛留言直呼 「果然虎父無犬子」、「人家有政二代、富二代，我們這可是警二代」、「還是奶犬就霸氣滿點」、「雙親都是警犬，難怪么么零天生看起來就是警犬的料」。