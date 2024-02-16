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大樂透「百萬紅包送出17組」！2/16頭獎槓龜　台彩保證下期1億

▲大樂透第113000021期今晚開獎，台彩保證本期頭獎有1億元，但今日頭獎未開出。（示意圖／記者顏真真攝）
▲大樂透第113000021期今晚開獎，台彩保證本期頭獎有1億元，但今日頭獎未開出。（示意圖／記者顏真真攝）

記者賴禹妡／綜合報導

大樂透第113000021期今（16）晚開獎，台彩保證本期頭獎有1億元，但今頭獎未開出，下期頭獎仍保證有1億元。至於百萬大紅包則開出17組，剩餘126組將於次日續開。

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2月16日大樂透春節大紅包開出情形：本期大紅包開出17組，總中獎注數為19注，其中15組為單注中獎，2組為2注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為234組，剩餘126組，次期（2月17日）將繼續加開大紅包獎項。

詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。

📍2／16大樂透中獎號碼
由小到大依序為19、24、33、42、43、45，特別號是16

📍2／16大樂透春節加碼「360組100萬元」
完整獎號：03、04、08、15、19、29、36、43、45

▲公益彩券、台灣彩券、台灣運彩、刮刮樂、539、大樂透、威力彩、樂透配圖。（圖／記者林調遜攝）
▲大樂透春節加碼持續開跑，從2月6日至2月24日連續開獎19天，創下史上最長連續開獎天數紀錄。（示意圖／記者林調遜攝）
大樂透春節加碼持續開跑，從2月6日至2月24日連續開獎19天，創下史上最長連續開獎天數紀錄，等於連續19天每天都有機會抱走億元頭獎，6日至10日期間再加碼360組100萬元「春節大紅包」，每期加開1組9個號碼的「春節大紅包」獎號，只要對中任6個號碼就可以獲得「春節大紅包」獎項。

若6日至10日360組「春節大紅包」未全數送出，之後每期仍將會加開春節大紅包獎號，直到360組100萬元獎金全部送出、或是24日活動結束為止。

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