啦啦隊檸檬衝浴室拍出「超暴力身材」！畫面猛到比基尼快要藏不住
富邦啦啦隊Fubon Angels成員檸檬，自2018年加入至今長達6年，憑藉白皙高䠷的身材與不斷放電的眼神稱霸球場，更是許多球迷進場的動力之一。昨（16）日人還在國外度假的檸檬，不忘曬出生活美照，結果一張浴室比基尼自拍照，竟然把她的暴力身材通通現形，嗨到粉絲們瘋狂暴動。
記者詹鎰睿／綜合報導
檸檬近日和朋友們飛到越南富國島渡假，享受當地風光明媚的海灘風景，擁有好身材的她也不忘穿上比基尼盡情遊玩，還開心地跑到浴室自拍祝大家開工大吉，「小檬還在度假，你們就連我的份一起努力吧！跟你們分享檬檬的渡假隨手拍拍。」
沒想到隨手一拍，竟拍出檸檬超級不科學的暴力好身材，不僅肩膀、腰身、腿部比例完美，還能隱約看到一些腰部線條，健康又性感的身形，立刻辣暈粉絲。此外，還有幾張在沙灘上自拍的照片，邪惡的角度更讓人害羞不已。
照片曝光後，不少網友狂刷留言「這顆檸檬好辣」、「我大檸檬就是辣」、「我又解鎖什麼付費功能嗎」、「害我開工沒辦法收心」、「身材也太好了吧，超美的。」
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