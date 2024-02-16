父親罹癌後首受訪！哈利稱病魔讓家人團結一致 似有意與王室和解
英國國王查爾斯三世（Charles III）上周公佈罹患癌症的消息，震驚英國及全球政壇，定居美國的次子哈利王子（Prince Harry, Duke of Sussex）也趕回英國探望父親。哈利今（16）日接受美國媒體訪問，是查爾斯罹癌後首次受訪，哈利表示病魔讓家人團結在一起，並稱自己很高興返英探望查爾斯，共享父子時光。對此，外媒解讀為哈利有意與王室和解，修補過去的裂痕。
記者倪浩軒/綜合報導
哈利接受《ABC》「早安美國」節目的專訪，在訪談中主持人提到，當家庭成員突然罹患疾病時，有時候會對整個家庭帶來一種激勵、或者說讓大家團結在一起的效果，主持人詢問哈利是否認同這樣的看法？
哈利則表示「絕對同意」，並稱自己感受到那種病魔讓家人重新團結在一起的力量，哈利強調「我熱愛我的家人」，對於自己返回英國探望父親，兩人共享父子時光感到十分感激。
不過哈利不願意透露查爾斯三世的病情細節，也不願評論父親目前的健康狀況，僅說已經在安排下一次返回英國的時間，並稱這段時間會盡可能地多回英國探望家人。
《衛報》報導指出，哈利上周趕回英國探望父親時，並未與哥哥威廉王儲（William, Prince of Wales）碰面，但是哈利在接受媒體訪問時的這番談話，被解讀為有意與王室和解，修補過去的裂痕。