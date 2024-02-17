晚安小雞在柬遭法辦！矢板明夫嘆：自媒體興起 這種事恐越來越多
台灣直播主「晚安小雞」（陳能釧）與友人阿鬧（本名魯祖顯）的柬埔寨造假事件持續佔據新聞版面，2人遭柬國法院判刑2年、罰款3萬台幣，後續還被踢爆「未錄劇本」，顯示2人原本竟還打算拍攝「強摘器官」、「性侵」等離譜的造假情節，讓許多台灣民眾都直呼「真丟台灣的臉」、「才判2年太輕了」。知名日本媒體人矢板明夫分析，在今天的自媒體時代，很多人都靠一些偶然的因素，就在極短的時間內成名，為了持續被關注，就容易做出離譜之事，而且隨著自媒體數量的增加，今後這種事情可能越來越多。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
矢板明夫16日深夜在官方臉書粉專發文，提到近日台灣、日本都有網紅接連出事，台灣方面是晚安小雞、阿鬧2人被柬浦寨法院以刑法煽動製造社會動亂罪，判處2年有期徒刑，2人為了賺取流量、拍攝假影片而去到柬埔寨，不僅欺騙了觀眾，還損害了柬埔寨的國家形象，甚至可能影響柬埔寨觀光業者的生計。至於日本，則是有居住在大阪的中年網紅，在牛肉飯連鎖店用餐時，用自己用過的筷子，直接夾取公用容器內的紅薑狂吃並拍片放上網，下場就是被控妨礙業務、損壞財物，判刑2年4個月，為他拍片的朋友也被罰款30萬日元。
矢板明夫直言，台灣和日本網紅事件，目的都是「為了拍出和別人不一樣的影片」，來賺取觀看次數，說白了就是為了賺錢。
矢板明夫感嘆，過去一個人若想在社會上擁有一定的影響力，必須經過長年的學習知識、積蓄經驗，然後不停發表「有見地的意見」，才能一點一點受到社會信賴、增加影響力。但是到了如今的自媒體時代，很多人都可以不經過任何努力，靠一些偶然的因素，就在極短的時間內成名，這些人由於沒有足夠的知識或內涵等根基，為了持續被關注，就容易做出一些離譜的事情。
矢板明夫提醒，隨著自媒體數量的增加，今後這種事情可能越來越多，尤其是抖音上可以看到很多來自中國的影片，有些嘲笑身障人士、敵視外國人、鼓吹紙醉金迷生活的內容，這些影片對社會的危害非常大，相關訊息的洗腦並可能造成價值觀偏差、誘發台灣網紅模仿，在今後造成更嚴重的社會問題。