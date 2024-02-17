繼德國之後　法國與烏克蘭簽署長期安全協定

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澤倫斯基在與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)共同召開的記者會上表示，「這是一項雄心勃勃、非常實質性的安全協定」，「這不是美國計畫的替代。我們都團結在一起，這個聯盟對於擊敗俄羅斯是必要的」。
馬克宏表示，這項為期10年的安全協定，包括法國承諾在2024年對烏克蘭提供更多武器、訓練士兵，以及提供高達30億歐元(32億美元)的軍事援助。
馬克宏也提到在2022年和2023年，法國已對烏克蘭分別提供了17億歐元和21億歐元的援助。
馬克宏指出，「我們對烏克蘭的承諾不會減弱」，「克里姆林宮政權已經進入一個新階段，顯然對歐洲國家表現出更多的侵略性」。他說，「透過幫助我們的夥伴烏克蘭，我們正投資於我們的安全」。
在訪問法國之前，澤倫斯基也在柏林和德國簽署了10年安全協定。德國承諾透過軍事援助支持烏克蘭，並透過制裁和出口管制打擊俄羅斯，並確保俄羅斯資產繼續凍結。
另外，德國也提供一個價值11.3億歐元的緊急支援計畫，重點是防空和火炮。
德國總理蕭茲(Olaf Scholz)表示，「這項協定的重要性不能被低估。這清楚顯示，德國將繼續支持獨立的烏克蘭抵禦俄羅斯的入侵」。
蕭茲指出，「如果將來有另一次俄羅斯侵略，我們已經就外交，經濟和軍事支援，達成詳細的協議」。
澤倫斯基表示，援助至關重要，因為來自其他合作夥伴的軍事物資減少，而俄羅斯在前線的火力具有優勢。
德國是繼英國之後第二個簽署雙邊安全協定的烏克蘭盟友，確保在烏克蘭實現加入北約組織的目標前，提供支援。
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