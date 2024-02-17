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繼德國之後　法國與烏克蘭簽署長期安全協定

▲烏克蘭總統澤倫斯基16日與法國總統馬克宏，簽署一項新的長期安全協定。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭總統澤倫斯基16日與法國總統馬克宏，簽署一項新的長期安全協定。（圖／美聯社／達志影像）

中央廣播電臺

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)16日與法國簽署一項新的長期安全協定。在此之前，澤倫斯基也已經和德國簽署了類似協定。

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在烏克蘭戰爭將進入第三年之際，澤倫斯基先後訪問德國和法國，希望在戰爭關鍵時刻，爭取軍事援助。烏克蘭軍隊正試圖阻止俄羅斯軍隊逼近東部城鎮阿夫迪夫卡(Avdiivka)，而美國正致力於通過一項至關重要的對烏克蘭的數十億美元軍事援助計畫。

澤倫斯基在與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)共同召開的記者會上表示，「這是一項雄心勃勃、非常實質性的安全協定」，「這不是美國計畫的替代。我們都團結在一起，這個聯盟對於擊敗俄羅斯是必要的」。

馬克宏表示，這項為期10年的安全協定，包括法國承諾在2024年對烏克蘭提供更多武器、訓練士兵，以及提供高達30億歐元(32億美元)的軍事援助。

馬克宏也提到在2022年和2023年，法國已對烏克蘭分別提供了17億歐元和21億歐元的援助。

馬克宏指出，「我們對烏克蘭的承諾不會減弱」，「克里姆林宮政權已經進入一個新階段，顯然對歐洲國家表現出更多的侵略性」。他說，「透過幫助我們的夥伴烏克蘭，我們正投資於我們的安全」。

在訪問法國之前，澤倫斯基也在柏林和德國簽署了10年安全協定。德國承諾透過軍事援助支持烏克蘭，並透過制裁和出口管制打擊俄羅斯，並確保俄羅斯資產繼續凍結。

另外，德國也提供一個價值11.3億歐元的緊急支援計畫，重點是防空和火炮。

德國總理蕭茲(Olaf Scholz)表示，「這項協定的重要性不能被低估。這清楚顯示，德國將繼續支持獨立的烏克蘭抵禦俄羅斯的入侵」。

蕭茲指出，「如果將來有另一次俄羅斯侵略，我們已經就外交，經濟和軍事支援，達成詳細的協議」。

澤倫斯基表示，援助至關重要，因為來自其他合作夥伴的軍事物資減少，而俄羅斯在前線的火力具有優勢。

德國是繼英國之後第二個簽署雙邊安全協定的烏克蘭盟友，確保在烏克蘭實現加入北約組織的目標前，提供支援。

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