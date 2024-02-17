全家福袋、禮盒年後降價拼了！門市「新價格直擊」　眾眼睛全亮　

補班日咖啡優惠包！7-11美式25元限今天　全家拿鐵、星巴克買1送1

▲補班日優惠包，四大超商有咖啡買1送1，星巴克指定品項買1送1，《NOWnews》整理補班日各家優惠，每杯原價、特價多少、折扣幅度懶人包。（圖／業者提供）
▲補班日優惠包，四大超商有咖啡買1送1，星巴克指定品項買1送1，《NOWnews》整理補班日各家優惠，每杯原價、特價多少、折扣幅度懶人包。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（17）日補班先來杯咖啡提神！7-11濃萃美式、濃萃拿鐵買2送2限今天，原價50元的美式、特價25元開喝，APP寄杯特大杯美式買8送8；全家除了有霜淇淋買1送1外，還有單品美式、單品拿鐵、抹茶拿鐵買1送1；星巴克會員使用行動預點，也有指定飲品買1送1優惠。《NOWnews》整理補班日各家優惠，每杯原價、特價多少、折扣幅度懶人包。

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🟡7-ELEVEN

📍門市｜只剩今天
◾濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾咖啡珍珠歐蕾買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾純奶茶買2送2，5折（原價50元、特價25元）

▲7-11迎接開工、情人節，門市有買2送2優惠。（圖／業者提供）
▲7-11濃萃美式、濃萃拿鐵買2送2只到今天，原價50元的美式，特價25元開喝。（圖／業者提供）
📍門市｜即起至2月20日
大杯以上指定飲品任選第2杯半價，包含CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶、不可思議咖啡及氮氣系列等，實際以大杯美式、大杯拿鐵舉例換算。

◾大杯美式第2杯半價，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵第2杯半價，7.5折（原價55元、特價41元）

📍APP｜2月15日至2月20日
◾特大杯美式買8送8，5折（原價60元、特價30元）

◾特大杯拿鐵買5送2 ，7.1折（原價70元、特價50元）

◾風味系列指定冰飲任4杯168元，6.5折（原價65元、特價42元） 
品項包含：皇家伯爵／抹茶／焙烤榛果／太妃焦糖瑪奇朵／脆酷摩卡／可可歐蕾

◾中杯精品美式3杯168元，7折（原價80元、特價56元）

◾西西里風檸檬咖啡／氣泡咖啡任3杯168元，7折（原價80元、特價56元）

◾青梅冰茶／優格好多青任4杯168元，7折（原價60元、特價42元）

▲7-11開工咖啡祭出特大美式買8送8可寄杯。（圖／業者提供）
▲7-11在2月20日前，APP行動隨時取祭出特大美式買8送8可寄杯。（圖／業者提供）
▲7-11線上寄杯開工日接棒，開跑多杯組168案型。（圖／業者提供）
▲7-11 APP行動隨時取開工日喝到補班日，多杯組168元線上寄杯慢慢喝。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店

📍門市｜今起至2月18日
◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）

◾大杯單品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）

◾厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）

◾全家會員購買霜淇淋第2支5元，55折，原價49元、特價27

◾2月17日限定，現烤點心「葡式千層蛋塔」買1送1

▲全家開工日優惠，美式、拿鐵、靜岡抹茶買1送1。（圖／全家提供）
▲全家補班日優惠，美式、拿鐵、靜岡抹茶買1送1。（圖／全家提供）
▲全家霜淇淋第2支5元優惠。（圖／業者提供）
▲全家補班日霜淇淋第2支5元優惠。（圖／業者提供）
▲全家補班一日限定優惠，千層蛋撻買1送1。（圖／業者提供）
▲全家補班一日限定優惠，千層蛋撻買1送1。（圖／業者提供）
📍APP優惠趣領優惠券｜即起至2月18日
◾畬室醇香巧克力飲第2杯10元券，5.6折（原價85元、特價48元)

◾慢煮焦糖拿鐵第2杯10元券，5.8折（原價65元、特價38元）

◾草莓戀奶第2杯10元券，5.8折（原價65元、特價38元）

◾霜淇淋買1送1券，5折（原價49元、特價25元）

🟡萊爾富

📍門市、APP整買領取｜即起至2月28日

◾特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）

◾特濃拿鐵買20送20，5折（原價65元、特價33元）

◾新品甜莓風味系列享嚐鮮價49元，包括中杯冰/熱草莓風味拿鐵、大杯冰/熱草莓風味茶歐蕾、特大杯冰草莓風味氣泡QQ與特大杯冰葡萄風味氣泡。（原價55元，8.9折）

🟡美廉社

📍門市｜即起至2月18日

◾大杯濃粹美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）

◾大杯濃粹拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）

🟡星巴克行動預點買1送1！補班日第2杯半價

星巴克APP行動預點「買1送1」優惠，即日起至2月27日，星禮程會員使用行動預點，結帳輸入活動代碼「賞櫻喝栗香」，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/容量一致的栗子風味那堤，其中一杯由星巴克招待。提醒大家，每筆訂單限優惠一組；活動期間不限購買次數。

星巴克2月17日補班限定，門市「第二杯半價」優惠，購買兩杯大杯(含)以上/冰熱/口味皆一致的飲料「第二杯半價」優惠。提醒大家，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲2月17日補班日開喝咖啡、手搖飲料優惠一次整理超過10家，星巴克、萬波島嶼紅茶、珍煮丹、翰林茶館、黑沃、日出茶太都「買一送一」；五桐號限店「第二杯半價」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2月17日補班日開喝咖啡，星巴克APP行動預點指定品項買1送1、門市第二杯半價。（圖／記者蕭涵云攝）
🟡TOK盡興食光｜2月17日美式、拿鐵買1送1

即起至2月17日至ubereats平台購買美式咖啡或拿鐵，享有買1送1優惠

🟡Aunt Stella｜2月17日免費送咖啡

門市12:00-14:00贈送免費美式，各活動門市限量提供100杯，送完為止。包括台北忠孝SOGO店B1、台北復興SOGO店B3、台北遠企店B2、台北大葉高島屋店B1、新竹巨城店B1、台中新光三越店B2、台北南西三越店B2、詩特莉形象店 Cookie Concierge。

▲補班日免費送咖啡。（圖／翻攝自Aunt Stella 詩特莉手工餅乾 ）
▲Aunt Stella補班日免費送咖啡，各活動門市限量提供100杯，送完為止。（圖／翻攝自Aunt Stella 詩特莉手工餅乾 ）


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