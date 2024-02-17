印度驚悚殺妻案！恐怖人夫「提頭顱示眾」 嚇壞路過民眾
印度近日發生一起駭人聽聞的殺妻案件，1名男子被目擊在公車站附近遊蕩，不斷對路過的人大吼大叫，有目擊民眾發現他全身是血，仔細一看驚覺他手裡竟提了顆女性頭顱，另一手則握著鐮刀，嚇得趕緊報警逮人。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《新德里電視台》（NDTV）等印媒報導，這起事件發生在14日的西孟加拉邦（West Bengal）普巴梅迪尼布爾地區（Purba Medinipur），當天除了是西洋情人節，還是印度教的「薩拉斯瓦蒂節」（Saraswati Puja），多數人都忙著準備節慶活動。不過即使忙碌，還是有路人留意到公車站附近出現1名奇怪男子，神志不清、不時會對路過的人咆哮。
更驚悚的是，男子手上除了鐮刀，還有顆血淋淋的人頭，不時被他抬起來示眾。男子是40歲的古奇特（Goutam Guchhait），而他手上的頭顱則屬於倒楣的妻子富拉妮（Fulrani），她因家庭問題口角，慘遭丈夫殺害，警方隨後發現了她的遺體。
報導指出，古奇特的父母先前曾聲稱他的精神狀況不穩定，3年前還曾跳進動物園關押獅子的柵欄而受到重傷，沒想到如今連妻子都敢殺，越發離譜的脫序行為也成為當地的不定時炸彈。
※【NOWnews 今日新聞
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