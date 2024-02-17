MLB／放棄5.8億合約！3屆明星工具人Merrifield以2.5億轉戰費城人
隨著大聯盟（MLB）春訓正式展開，自由市場上仍有許多好手待業中，在今（17）日根據大聯盟記者Jon Paul Morosi指出，「在休賽季決定不執行本季1800萬美元（約5.8億台幣）的合約，Whit Merrifield將以1年800萬美元（約2.5億台幣）加盟費城費城人。」
記者張志宇/綜合報導
Whit Merrifield主守二壘，生涯至今共效力過堪薩斯皇家與多倫多藍鳥，曾在2019、2021、2023年入選明星賽，更在2017、2018、2021年拿下美聯盜壘王，預計來到費城人後，將與Bryson Stott一同分擔防守二壘防區的重任。
近兩季Whit Merrifield都維持不錯手感，2022年來到藍鳥後，整季打擊三圍為.281/.323/.446，上季更是延續手感，打擊三圍繳出.286/.342/.392的成績，也順利在2023年入選明星賽。
現年滿35歲的Whit Merrifield，期盼到一支能有出賽機會的球隊，恰好成人外野手Brandon Marsh剛動完左膝手術，能否趕上開幕戰仍是未知數，屆時能鎮守外野的Whit Merrifield恐發揮工具人特色，暫時頂替Brandon Marsh鎮守左外野。
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