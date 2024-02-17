外國人出事最高可獲賠43萬！泰國新醫保計劃曝 強力復甦觀光
泰國政府在疫情後力拚觀光，然而2023年的成效不盡理想。新政府於去年夏天上台後，承諾將會推出更多觀光政策。泰國政府於16日宣佈，外國旅客發生事故最高可獲得1萬4000美元（約新台幣43萬4000元）的醫療保險，期盼更多旅客能安心來泰國玩。
國際中心賴正琳／綜合報導
去年泰國努力刺激觀光，然而發生「百貨公司槍擊案」和「詐騙集團中轉地」導致旅客旅遊的信心大減，為了增加旅客的旅遊意願，泰國旅遊部長蘇達萬（Sudawan Wangsuphakijkosol）向法新社透露，新的泰國旅客安全兼醫保計畫將於1月1日開始，並持續至8月31日，強調「該計畫旨在向外國旅客確保泰國是安全的，每個人都會得到良好的照顧。」
根據最新醫保計劃，外國旅客發生事故最高可獲得1萬4000美元（約新台幣43萬4000元）的醫療保險；若旅客不幸死亡，泰國政府將提供高達2萬8000（約新台幣86萬8000元）美元的賠償。
據悉，泰國每年吸引眾多背包客前來旅遊，然而許多歐洲年輕人出事後面臨巨額醫療負擔，才發現自己的醫療保險根本不足。現在遊客可以透過「泰國旅客安全」（Thailand Traveller Safety）網站（www.tts.go.th）登記投保。泰國政府強調，這項保險的理賠範圍不包括因為「疏忽、蓄意、非法行為」或危險行為而造成的意外事故。