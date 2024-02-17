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教唆女團FIFTY FIFTY解約後續曝！製作人安成日「認罪」移交送檢

▲音樂製作人安成日教唆女團FIFTY FIFTY出走公司，遭告妨礙業務、損壞數位紀錄等，目前他已承認罪刑，並移交給檢方處置。（圖／轉攝自Youtube影片畫面、FIFTY FIFTY IG）
▲音樂製作人安成日教唆女團FIFTY FIFTY出走公司，遭告妨礙業務、損壞數位紀錄等，目前他已承認罪刑，並移交給檢方處置。（圖／轉攝自Youtube影片畫面、FIFTY FIFTY IG）

記者張芸婷／綜合報導

南韓爆紅女團FIFTY FIFTY因一首〈Cupid〉紅遍世界各地，卻在爆紅後向所屬經紀公司ATTRAKT提出解約要求，而團體的音樂製作人The Givers代表安成日被指控是煽動成員出走的幕後主使，ATTRAKT也於去年6月控告安成日妨礙業務、損壞數位紀錄、詐欺、業務瀆職等，並提交了起訴書，對此，安成日終於在昨（16）日傳出認罪，目前已被移交給檢方處置。

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▲女團FIFTY FIFTY因一首〈Cupid〉在全世界爆紅。（圖／FIFTY FIFTY IG）
▲女團FIFTY FIFTY因一首〈Cupid〉在全世界爆紅。（圖／FIFTY FIFTY IG）
ATTRAKT表示：「最近從首爾江南警察署接到了以妨礙業務、損壞數位紀錄等起訴安成日的事件被認定為有犯罪嫌疑，目前已收到安成日移交檢方（不拘留）的通知。」

不僅如此，ATTRAKT於2023年7月再追加控訴安成日涉嫌業務挪用公款、偽造文書罪，而針對這幾項罪嫌，案件仍在調查中，但ATTRAKT強調，若日後還有發現安成日的其他嫌疑，將會繼續追加告訴，極力捍衛公司利益。

▲最後僅成員Keena回心轉意，重新回到公司打拼，獨得歌曲所有收入，成為最大贏家。（圖／FIFTY FIFTY IG）
▲最後僅成員Keena回心轉意，重新回到公司打拚，獨得歌曲所有收入，成為最大贏家。（圖／FIFTY FIFTY IG）
事件發生後，FIFTY FIFTY僅1位成員Keena回心轉意，重新回到公司打拚，而ATTRAKT也已對其他3位成員心死解約，因此Keena可獨得〈Cupid〉歌曲所賺的收入，成為團體中的最大贏家。

目前ATTRAKT也正積極舉行全球試鏡，計畫選出FIFTY FIFTY的新成員，希望盡快讓團體重新出道。

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