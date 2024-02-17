iPhone 15 Pro Max狂降5千　三星、OPPO 新機1月跳水價跌逾2千

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從一月降價榜上觀察，三星新舊機型就占8席之多，月降價最多2700元的機型，是當月上市的平價新機Galaxy A25，兩規格容量6GB+128GB與8GB+128GB分別占冠亞軍，前者也是單月降幅26%最多的機型，具備3+1鏡頭、6.5吋大螢幕及5,000mAh大電量，免萬元就能買到；傑昇通信認為，主要是新機上市活動後，接續農曆春節前的促銷，才會有超過2成的調降空間。
再從總降價金額來觀察，本月降價排行榜上，以摺疊機龍頭三星旗艦機型Galaxy Z Fold5（12GB/512GB）累積降最多，將近1萬8000的價差，降幅高達三成；傑昇通信表示，銷售方案多元及通路促銷活動加持，都讓價格不再高不可攀，加上不斷優化的軟硬體規格，使用者滿意度直線上升，也刺激不少新用戶趁勢入手體驗，促進摺疊機普及率越來越高。
價格鬆動超過千元以上，也是降價榜上唯一的iPhone 15 Pro Max（1TB），一月再降價1910元，累積就有5510元的降價金額，月降幅9%，是目前iPhone 15系列中降價最多的；不過，傑昇通信坦言，iPhone 15系列雖不斷降價促銷，對於台灣智慧型的手機市場銷售量難以提振的關鍵，還是在使用者偏好及高容量本身貨況不多，即便市場價格整體降價，也未必能買到。
而面對緊鑼密鼓的新機潮，榜上累積總降價金額超過萬元的還有Sony Xperia 1 V（12GB/256GB），累積總降價金額1萬200元，另一規格12GB+512GB在活動促銷下也有9600元的價差出現。定位在中高階機型的OPPO Reno11系列新機，全產品線也在降價榜上，單月價差也有超過1500元的降價金額。