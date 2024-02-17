台中押人案三嫌落網 起獲二把手槍44顆子彈及毒品

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警方調查，甯姓主嫌因與安姓被害人(88年次)有財務糾紛，夥同吳男(78年次)及劉男(79年次)前往被害人住處談判，一言不合使用電擊棒欲押被害人上車，幸經警方火速到場鳴槍救下被害人；3名犯嫌趁隙逃脫，將逃逸車輛棄置大雅交流道附近後，搭乘計程車前往南投，由鐘姓男子(74年次)接應躲藏。
警方立即成立專案小組，報請臺中地檢署雲股陳振義檢察官指揮偵辦，陸續查獲協助接應之鐘嫌，並在南投拘提甯嫌及吳嫌到案，查扣犯案之電擊槍1把，並起獲改造槍支2把、子彈44發、毒品卡西酮粉末3包(243.5公克)、第三級毒品愷他命2瓶(15.6公克)及k盤等物，另名涉案劉嫌刻正全力追緝中，全案依妨害自由、妨害秩序、毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移請臺中地檢署偵辦。分局長陳松寅強調，警方絕對不允許不法行為挑戰公權力，也呼籲民眾切勿藉故生端，警方對於犯罪行為絕不寬貸，對不法分子必將通通繩之以法，以維護市民安心的生活環境。
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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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