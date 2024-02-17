名家論壇》韋安／柯文哲夫婦為何要「消費」侯友宜？做人應更厚道

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陳佩琪夫唱婦隨，前陣子寫臉書透露，老公告訴她，大選後國民黨打好幾次手機給自己。柯文哲稱「我已經不想接了，被騙一次，就不會再上第二次當了」。
陳意有所指地表示，「這種人家給的私訊，會當眾唸出來，或是保母指令要你唸就唸的人，若接對方電話，搞不好還會給人錄音呢」。
看似只是發牢騷「碎碎念」，卻難掩「小心機」。幫忙抬高柯主席的身價，順便吐槽都是別人在騙柯。還要消費侯友宜，貶抑他沒有自主性，被別人左右言論。假裝擔心若接的侯電話，會不會被錄音「算計」。
有這麼嚴重嗎？以陳的智商不難判斷，選後的局勢，侯柯已無政治瓜葛，人家打來不過是單純致意而已。
柯P常稱陳佩琪要說什麼，自己管不了。但陳時常把夫妻間交流的內容，拿出來寫臉書點評，挺老公清新無害，批外人奸巧壞心。尤其重大關鍵時刻，陳總是及時又嗆辣，發聲護夫引發輿論話題。
這種一搭一唱，客廳或床頭夫妻間閒話家常，「老公爆料、老婆後置加工」的家庭作坊宣傳模式，機動靈活、低成本、高流量，堪稱政壇奇景。而被柯氏夫妻，閒話批評貶抑，說長論短的對象，很難對這種「不對稱」，新形態言語攻防認知戰，去正式回應澄清。結果長期下來積非成是，把原本的事實是非，都弄得混淆不清了。
柯文哲口頭會說「心存善念」，但現實中，夫妻兩人的心胸不是很寬廣。現階段天下最痛恨，可能就是侯友宜。
藍白合過程中，柯P連唬帶嚇，加上私下「串門子」做工作，把整個藍營民眾和國民黨人，攪動的七上八下，唯柯是從，對柯又愛又怕。只有侯友宜沒在怕，頂住翻江倒海的亂流和壓力，堅持原則和是非，有勇氣直球對決。讓目中無人，孤傲自賞的柯P自爆連連，從而也使藍營上下認清現實，在選戰最後階段，形成多年未見的團結凝聚景象。
2月8日小年夜，柯文哲寫臉書，說要好好「反省」過去一年，「個人是否做出了那些錯誤的決定」。柯沒有得出結論，但太太陳佩琪幫他找到「答案」，並寫在臉書上。
陳寫道，事後（藍白合破局後）曾和柯文哲坐下來聊過，柯說他退選，「 藍綠對決，國民黨也不會贏」；若「侯柯配」會贏嗎？柯說，他要很努力說服柯粉才會有機會贏；反觀若是「柯侯配」，柯文哲則大笑稱「現在已經大贏了」。
陳還表示，ASD 光譜的人（亞茲博格癥） ，沒有參透人心的能力，柯無法領悟，「人家不是以下架民進黨為第一要務，而是盤算凹你去當小的，能贏最好， 不能贏至少維持自己在野第一大黨的地位，還能讓民眾黨從此一蹶不振，我說這種挖坑讓人跳的伎倆你也跳，實在是...難怪柯粉傷心」。
這裡陳好像轉換了一個概念，柯粉最傷心的，應該是阿北告訴他們，勝選在望，「內參民調」坐二望一，結果最後得票卻是「老三」。在年輕柯粉小草的心目中，柯是政治啟蒙教父，陳則有著媽媽般的定位，應該有更誠懇溫情的疏導和安慰。
而陳佩琪幫先生的「反省」，好像一切都是別人的錯。老公在藍白合過程中，是單純無辜，受騙、受欺的受害者。真的是這樣嗎？
去年10月藍白兩黨談合階段，柯文哲先後放話，自己「勝率最高」，「比民調贏的當正的，輸的退選」， 「讓給侯友宜也不會上」。
一邊自我吹噓拉抬，一邊貶低羞辱國民黨及侯友宜。而且，藍白合若柯出線為正，他還嫌棄不要侯當副手。把國民黨5月中常會正式徵召，7月全代會通過提名的總統參選人，硬生生想要給「做掉」。
盛氣凌人，一副國民黨有求於他，自己非正不可，不合拉倒。到底誰在公然羞辱和強壓欺負對方？
「讓給侯友宜也不會上」，「不要侯當副的」，把侯極力羞辱貶低。柯P恐怕並非因為ASD 的直言習慣，而是虛張聲勢膨脹抬高自己，惡意攻擊詆毀侯和藍營實力。藉藍白合氛圍，支撐當時自己被侯，趨於反超的民調和聲勢。
2023年9月，侯友宜訪美之行備受肯定，聲勢開始不斷上揚。侯柯支持度出線黃金交叉。第三方公正民調，美麗島9月國政支持度，賴40.0％、侯22.4％、柯21.6％。Ettoday民調9月上旬，賴36.5％、侯29.5％、柯22.9％。
而政績方面，侯在警界先後統領全國7千刑警、8萬警察大，英勇作為、治安成績單亮眼，並有警大2年校長教育經驗。14年新北正副市長，侯政績多不勝數。柯常宣傳自己當台北市長，完成幾處市場改建。而侯對全新北的市場，改建9處，改造12處，都很少大肆宣傳。
前2年指揮領導新北抗疫工作，在6次台灣民意基金會的民調中，侯歷次都是6都第一，醫生市長柯文哲則在其後。柯一句話，侯給他當副的都不要，就想把侯徹底抹殺掉。連待人的起碼尊重都沒有，但把泛藍上下忽悠的五體投地。
侯友宜一再忍讓承受，柯的言辭羞辱，以及黨內挺柯人士處處壓抑和逼迫，最後挺身與柯「攤牌」，直球對決。
短短一個月內，探長對上醫生，柯開始不斷自爆漏風洩氣，曝露出其性格和人格，誠信方面的嚴重瑕疵及本質。
10月23日，侯友宜「硬起來」，提出「各退一步」，民主初選&全民調各佔50%方案，並限期2天後25日，柯不接受，就進入2黨協商。
進入協商階段，侯友宜11月2日表示，「火車過站就不等人，時間也不等人」。化被動為主動，不讓柯文哲居高臨下予取予求，干擾影響藍營立委選戰大局。
11月18日，柯反悔原先藍白合6點協議，並卸責是因為，藍營無禮要求他比民調時，要「讓6趴」。
11月21日，侯召開記者會，呼籲柯營隔天，一同以公開透明直播的方式，審視「9份民調」，把比民調的內情弄清楚。並鄭重聲明，當初協商過程中，關於統計誤差，從來沒人談到要讓6%，不能用「讓6%」，污蔑所有人的人格。
後來，柯營以「多讀兩次民調，結果不會不同」，為由拒絕出席。侯競辦單獨請專家學者出席，公開直播審視那「9份民調」。釐清破局責任所屬，及民調數據真相，並無所謂「讓6趴」。
11月23日，君悅飯店侯友宜公開念那通「簡訊」，完全是柯咎由自取。柯發簡訊給侯，以「郭台銘需要找一個理由退選」，邀約安排侯郭柯三人見面。
實際上卻想，在反悔於馬辦簽署的「藍白合6點協議」之後，另起「設局」。希望郭支持自己，聯手2比1，逼侯硬吞下去「柯侯配」。若不成功，在君悅飯店會議大廳媒體矚目之下，把藍白合破局的責任，全甩給鍋侯和藍營。現場還可笑地，安排了藍白合倒數計算器。
如果侯友宜當天沒有，在徵得柯同意下公開「簡訊」，這場被「設局」的內幕，事後恐怕永遠都會不清不楚。因為沒有柯本人的「同意」，以侯的個性，事後絕不會去公開「簡訊」內容。
侯很尊重他人，私下往來或交流，一定在對方同意後，才會公開。不會約定好，見面不要對外講，結果卻自己爆料，或透露給媒體去炒作。
從10月23日到11月23日，一個月的「侯柯直球對決」過程中，侯對柯沒有任何言辭批評和指責（至今都是），只要求雙方合不合，說話算話要有「誠信」。
雖然，這場原本就不太可能成局的藍白合，最終還是破局了，但侯把這場已折騰分化藍營到四分五裂的藍白合鬧劇，以傷害最小的方式終結。
喚醒藍營內部大多數人，認清柯的為人之道，放棄與其不切實際合作的幻想。並認識到再這樣勾勾纏下去，可能造成的後患。且體會到，國民黨還是要靠自己的努力和實力，才能踏實安穩。
曾和柯文哲合作過的綠營，堅壁清野劃清與柯的界線，不要貪圖短利繼續隨之起舞，而造成未來巨大的傷害。藍營這次，應該經由侯與柯的「直球對決」過程，才發現柯的「厲害之處」，得到教訓。以後會審慎小心，多留點心眼。
柯的不穩定、傲慢、功利、無原則，及性格和人格上瑕疵，所謂「若是柯侯配，現在已經大贏了」，根本只是假設和泡影。因為2024這場選戰，民進黨只用了2分力氣「打柯」，讓他不至於被徹底邊緣化。
若是真由「柯藍配」出線，綠營百分百用力對決，柯的不抗壓和不穩定性，未經嚴謹檢驗的拼湊論述和話術，最終能不能獲取多數選民的支持，根本就是未知數。
柯文哲、陳佩琪喜歡沉浸在受害者心理中，怪罪「反省」別人，來維護自己。恐怕越自省，越會誤了民眾黨和自己的前程和未來。痛恨侯友宜完全是「不健康」的心理，他從頭到尾都沒有「害」過柯P，他只是有勇氣和使命感，堅韌敢拼地，承擔自己責任和角色，規規矩矩地奮戰到最後一刻。
陳佩琪應該面對現實，並向柯文哲勇敢地直言，「你最大的敵人，就是你自己」。「會害你的，只有你自己，不要總是怪別人」。包容但糾正柯的偏頗，而非縱容合理化他偏差。畢竟，可能只有柯夫人，才能幫得了柯主席！
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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