林千又遭男友毆打！遇恐怖情人「家暴如何自保」？專家5招避險

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配偶、前配偶、同居人、曾有同居關係、家長家屬、家屬間關係者，現在或曾為直系血親或直系姻親，現在或曾為四親等以內之旁系血親或旁系姻親等關係者，對你實施身體、精神或經濟上之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為都可稱之為家暴。
🟡遇到家庭暴力當下該怎麼辦?
📍保持鎮定：不要說刺激對方的話，也不要回手，以免火上加油。
📍保護自己：遭受暴力當下要先保護頭、臉、頸、胸、腹等重要身體部位。
📍閃避離開：離開現場，到親戚、鄰居、朋友家或到相關的安置機構
📍大聲呼救：請家人、鄰居幫忙。
📍警察報案：速打110 報案，保留證物，如驗傷單、被破壞的衣物凶器等。如有保護令，應提示警察執行或逮捕加害人。
🟡事後該怎麼做？
📍拍照存證：尤其施暴者有毀損物品或撕爛衣服時，都應拍照，以供未來法庭上使用。受傷處應拍照，可與驗傷單比對作為證物。無論傷勢的大小，都應到醫院或診所接受醫師檢查，更應告知醫師，是遭受家庭暴力，並開立驗傷單（開立乙種驗傷單即可）。
📍立即告知親友：讓親友知悉事件過程，除可以舒解遭受暴力虐待後之情緒外，將來也可以出庭作證。
📍通報家暴：到派出所將人、事、時、地、物清楚地告訴員警，請員警協助做家暴通報，如果有需要一併聲請保護令。
📍打113尋求庇護：如果施暴者認錯、道歉時，應立即要求施暴者書立悔過書，將施暴事件記錄下來，並由施暴者親筆簽名蓋章。如果妳要離家時，應到安全的地方，如警察局、親人或朋友家居住，也可打保護專線113尋求暫時庇護。
📍不要將子女單獨留下： 孩子如果也有危險性或年齡小需要母親照顧時，可以將子女一起帶出，不要將子女單獨留下。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110