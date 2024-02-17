補班別憂鬱！清明4天連假、五一請4休9天　出國爽玩只要16888元

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浪漫賞櫻的最佳時機莫過於4月！對此，可樂旅遊推出連假系列賞櫻商品，欲沉浸古都風情推薦日本關西，一次走訪京都、大阪、神戶的三城櫻花饗宴；鍾愛鐵道旅人首選九州，除著名的特急由布院之森列車，可樂旅遊更推出南九州「指宿玉手箱列車」系列行程，錦江灣山海美景一覽無遺，至西都原史蹟公園欣賞粉色櫻花與30萬株黃色油菜花田爭奇鬥豔景色，還有城山展望台眺望櫻島火山、鹿兒島市景；也可選擇帶孩童一同到東京迪士尼樂園慶祝兒童節，搭乘箱根鐵道與纜車欣賞花海。
可樂旅遊指出，韓國有每年吸引世界旅人參加的慶州櫻花馬拉松，今年將於4月6日舉辦，共有5K、10K以及21K（半馬）3種項目供旅人選擇，讓大小朋友都能自在奔跑於百花齊放中，最低29,800元起；濟州櫻花季行程，走訪日夜都美24小時「典農路櫻花隧道」以及長250米的粉白色夢幻櫻花隧道「長田里櫻花季」，還有黃金油菜花海、神話世界等景點，入住五星萬豪飯店，限量價21,800元起，價格實惠、行程豐富不馬虎。
可樂旅遊提到，除了東北亞賞櫻行程，長程線賞花則首推歐洲世界最大、每年只開放2個月之荷蘭「庫肯霍夫鬱金香花園」（開放時間：3/21-5/12），占地超過32公頃，種植鬱金香、風信子、水仙花及百合等，其中光是鬱金香就超過1千個品種，全部花卉超過600萬株，園內還有花卉展覽館、30多種鳥類及小動物，可樂旅遊對此規劃有多款法、比、荷賞花遊程供旅人選擇。
五一勞動節請2休5、請4休9 出國最低2萬有找
若是有年度特休假的旅人，可樂旅遊推薦可於五一勞動節時規劃請2休5、請4休9，避開人潮、替自己延長假期。針對小資族最愛的韓國，可樂旅遊推出有首爾、釜山、濟州島等行程，5日遊最低16,888元起；另外，國人最喜愛的日本，則首推期間限定的「立山黑部-雪壁傳奇」 （4/15開山）相關行程，搭配合掌村、上高地及兼六園等經典路線，安排入住嚴選飯店，規劃5至6日的行程，席次有限，建議有興趣的旅客要多加把握。
東南亞部分除了有人氣北、中、南越，還有適合親子同樂的新加坡、馬來西亞等外，當然不能錯過目前免簽證的泰國（即日起至5/10持效期滿6個月以上之台灣護照入境泰國並停留不超過30日者，可免辦理簽證，如有臨時調整區間則須依泰國官方公告為主），東南亞度假最低只要21,988元起。
5月亦是紐澳最適合旅遊的季節，天氣溫和涼爽，可樂旅遊規劃一次玩南、北島之紐西蘭10日遊，體驗百年古董蒸汽船、瓦特峰牧場，更有懷托摩螢火蟲洞、皇后鎮天際纜車；同時也有直飛雪梨、墨爾本等行程供旅人選擇。更多產品歡迎至可樂旅遊「連假出遊攻略」活動網頁查詢。