小龍女梔梔回鍋轉戰樂天！只跳1年多啦啦隊 首吐心聲：遺憾滿滿
昔日「小龍女」梔梔近日轉戰樂天啦啦隊，讓粉絲相當驚喜，她在社群平台證實轉隊的好消息，也透露2022年離開味全龍隊時內心遺憾滿滿，還是非常喜愛這個舞台，趁著這次時機成熟回來了，剛好有機會重返應援舞台，希望未來大家繼續多多支持她。
記者江芷稜／綜合報導
梔梔在味全龍人氣頗高，面對球迷鹹豬手性騷擾也以高EQ回應，獲得球迷喜愛，不當小龍女後，一度以T1台南台鋼獵鷹的啦啦隊Wings girls的身分活躍於螢光幕前，坦承很喜愛啦啦隊環境，「這是我喜歡的工作、喜歡的氛圍，應援的當下最能夠開心地做自己，記得大家喜歡我的笑容，我很喜歡也很懷念笑得很開心的自己」。
她15日在IG證實重返啦啦隊，加入樂天桃猿的應援團裡，令粉絲又驚又喜，坦言過去才跳1年啦啦隊，「真的是遺憾滿滿啦，一直都跟機會錯過了，這次剛好上車，希望未來大家繼續多多梔（支）持」，想重回應援舞台沒有特別原因，「時機成熟就會回來」。
不過，已經離開職棒2年，梔梔笑說沒有轉隊的感覺，像是重新加入一個家族，純粹「球衣顏色深淺不一樣」，而且她在樂天桃猿啦啦隊的背號同樣是67號，就是與生日6月7日呼應，沒有改變，「我永遠都會選擇它」，對於首場應援活動內心既期待又緊張，希望粉絲繼續為她加油打氣！
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