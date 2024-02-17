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P. LEAGUE+在4大社交平台追蹤數突破百萬！合作Uber送百萬乘車金

▲P. LEAGUE+今（17）日宣布為紀念在 Instagram、YouTube、LINE 及 Facebook 4大社交平台上追蹤者數量累積突破百萬這個重要的里程碑，PLG與全球領先的叫車服務品牌Uber攜手啟動了歷史性的合作計畫。（圖／PLG提供）
▲P. LEAGUE+今（17）日宣布為紀念在 Instagram、YouTube、LINE 及 Facebook 4大社交平台上追蹤者數量累積突破百萬這個重要的里程碑，PLG與全球領先的叫車服務品牌Uber攜手啟動了歷史性的合作計畫。（圖／PLG提供）

記者黃建霖/綜合報導

P. LEAGUE+今（17）日宣布為紀念在 Instagram、YouTube、LINE 及 Facebook 4大社交平台上追蹤者數量累積突破百萬這個重要的里程碑，PLG與全球領先的叫車服務品牌Uber攜手啟動了歷史性的合作計畫。聯盟官方透露，這次合作將共同推出總值達百萬元的乘車金優惠，為籃球迷前往觀賞PLG現場賽事提供更加便利和舒適的交通選擇。

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即日起，球迷只需在前往或離開全台7大PLG賽事場館時，使用Uber叫車服務，透過在APP中輸入專屬優惠碼【PLG4TH】，便可享受單次行程最高50元的折扣。這項貼心的舉動，充分展示了PLG長期以來對提升球迷觀賽體驗的持續承諾。

這次合作遠不止於表面的優惠，它是PLG和Uber共同將「專業」（Professional）這一核心價值融入彼此品牌之中的體現，雙方期望通過這樣的專業精神，共同將球迷的熱情（Passion）傳遞到之後每一場精采的賽事。

PLG表示，為了向長期以來熱情支持的球迷表達謝意，選在年後季開始之際，聯合 Uber推出這一乘車金優惠活動。「隨著各隊為進入季後賽而展開的激烈競爭，比賽的精彩程度無疑將達到新高。這次合作不僅為球迷帶來巨大的便利，鼓勵球迷親臨現場為喜愛的球隊加油助威。」

欲獲得更多活動資訊和最新消息，敬請前往PLG的官方網站和社交媒體帳號查看。

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