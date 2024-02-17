中華職棒／樂天桃猿「樂猿卡」售價2900元！送球迷「復古版」球衣
2024 Rakuten Monkeys「樂猿卡」即將在2月22日(四)起於樂天市場開放申購。今年推出的申辦禮為「Breakthrough應猿球衣」及「Breakthrough潮流小包」，此外還有「主場門票兌換券」、「每月入場禮」、「個人進場次數禮」等超多好禮等著所有的10號隊友！
記者吳政紘/綜合報導
樂天桃猿今年推出的樂猿限定球衣以米白色為基底，搭配勇敢樂天的樂天紅，帶點突破復古的風格，象徵桃猿男兒突破自我，帶著所有的10號隊友們一同邁向總冠軍！贈品球衣提供三種尺寸選擇 (SIZE：M/XL/2L)，同色系的潮流多功能小包，有多種不同的收納空間，一次攜帶球票、錢包、手機、鑰匙…等隨身物品進場看球都不是問題！
2024年樂猿卡有效期限至2025年2月28日，會費為2,900元，2/29前成功申辦者，將於3月10日(日)贈送滿千折三百優惠劵乙張。(需於2024/3/31前使用完畢，會員得於樂天市場Rakuten Monkeys店鋪購買商品時使用)
會員相關問題請洽後援會服務信箱 tickets-RS_monkeys@rakuten.com。樂天桃猿棒球隊保留票券使用方法變更、贈品及權益解釋及變更之權利。