迎接BTS！開學採購省荷包 刷對信用卡最高回饋3200元
越來越多家長利用信用卡繳學費、購買生活用品、3C商品或線上進修課程，據統計，去（2023）年持卡人以信用卡支付文教康樂相關消費的總簽帳金額超過400億 ，相較前（2022）年成長近5成，創10年來新高。隨著新學期開學季，銀行也祭出刷卡優惠專案，與家長共同迎接BTS（Back to School），包括在精選網購平台刷永豐信用卡，指定分期最高回饋3200元刷卡金。
記者顏真真／台北報導
教育消費支出利用信用卡代繳賺回饋與優惠已成趨勢，永豐銀行今年再次祭出雙優惠，利用永豐信用卡代繳學費可享單筆金額每滿500元享0.2%刷卡金回饋及最高12期優惠分期利率。另外，單看進修學習費則成長高達13%，永豐銀今年特別規劃繳交補習、線上學習平台或電子書平台優惠活動，單筆最高享百元刷卡金回饋。
當然，工欲善其事、必先利其器，銀行也同步推出購買學習必備之生活用品、3C商品優惠方案，針對momo、PChome購物、蝦皮購物、東森購物、ViVa美好家庭、YAHOO!奇摩、7-ELEVEN線上購物中心、生活市集、博客來、台灣樂天、Pinkoi、486團購網等數10個精選通路提供超值回饋，像是指定期間刷永豐信用卡累計指定分期消費滿額並完成登錄，即可獲得刷卡金最高3200元回饋（限量）。
另外，遠東商銀也有刷卡繳學費優惠，單筆滿額3000元享3、6期分期0利率，單筆滿2萬享12期0利率，若是使用遠東樂家+卡則可獨享不限金額12期0利率。另外，網購分期滿額最高10%回饋，購新機最高分24期再贈好禮，刷卡買家電分期滿額最高享2500元刷卡金。
兆豐銀行則至6月底止在「i繳費平台」及「聯卡中心繳學費平台」，以兆豐信用卡繳納學雜費免手續費，可享「i繳費平台」分期付活動，不限金額3期年利率0.38%、6期年利率0.88%、12期年利率1.88%、24期年利率2.88%。