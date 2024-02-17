美國科羅拉多大學宿舍驚傳槍殺案！2人喪命 警方尚未逮到嫌犯
美國科羅拉多大學科羅拉多泉（Colorado Springs）分校，當地時間16日清晨6點左右，驚傳在宿舍有兩人遭到槍殺。警方表示，校警趕往現場後發現兩人已經死亡，初步調查似乎不是兇手殺人後自殺，而是一起兩人遭到謀殺的他殺案，不過詳細案情仍在釐清中。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《ABC》報導，科羅拉多泉分校的校園安全中心接獲電話報案，稱在宿舍聽到槍響，校警趕往現場後發現有兩人中槍，已經死亡。警方表示，目前兩起死亡案件都被視為他殺進行調查，初步跡證顯示似乎並非一起兇手殺人後自殺的案件，但現下並未掌握任何嫌疑犯的身分。
警方強調，仍在尋找與追蹤各種可能線索，目前還在調查初期階段，不排除任何可能，會在案情較明朗後再向外界說明。但警方認為，這起槍殺案是一起孤立事件，不至於對當地社區構成威脅。目前科羅拉多泉分校的封鎖已經解除，16號與下周一的課程全數取消，且本週末校園也將關閉不對外開放。
校長索巴內特（Jennifer Sobanet）表示，對於發生這起奪走兩人性命的案件感到震驚，為槍枝暴力的受害者感到心碎。
美國NFL超級盃冠軍堪薩斯市酋長隊，14日在堪薩斯市舉辦封王遊行時才爆發槍擊案，造成2人死亡、20多人受傷，傷者中更包括9名年紀6到15歲的孩童，讓美國的槍枝暴力問題再度獲得外界高度關注。