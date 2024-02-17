前主播郭惠妮出國崩潰了！到機場才發現沒買票 直呼：最恐怖經驗
40歲的前美女主播郭惠妮，10年前嫁給達欣工程小開王才翔，育有2女1子，最近全家人開心到歐洲旅行，沒想到發生驚魂記，她到了機場才發現自己和兒子買了歐洲內陸段機票，卻沒買到直飛奧地利維也納的機票，在機位客滿、時間又緊迫的前提下，只好趕緊買了另家航空公司的機票，所幸兩個航班時間相近，一家人沒有分開太久，她事後直呼「這是我人生最恐怖的一次登機」。
記者江芷稜／綜合報導
這次歐洲旅行動員眾人，包括郭惠妮、王才翔夫妻，還有一對雙胞胎女兒、兒子跟家教姊姊，結果凌晨到了機場，她才發現自己跟兒子、家教老師的機票沒買到，剛好別家航空公司航班時間相近，她趕緊嘗試在網路上訂票較便宜，結果連試3次失敗，眼看櫃檯只剩10分鐘就要關了，痛下決心直接現場買票。
買完票後，3人火速飛奔趕登機，時間只剩20分鐘，還好有地勤人員幫忙，最後順利登機，過程相當驚險，只是全家被迫分開飛行，辛苦了老公從台北飛往奧地利維也納的過程中，必須一打二照顧女兒，飛到奧地利後又經歷轉機的飛機延遲了6小時，幾乎花了一天在機場，讓郭惠妮直呼太累了 。
郭惠妮笑說自己披頭散髮，模樣相當狼狽，加上孩子感冒生病沒睡飽，這過程相當難熬，打趣說要網友生小孩前要仔細思考，很感謝兩家航空公司工作人員幫忙，順利全家出行，並告誡粉絲出發前一定要再三確認信箱裡是否有收到航班通知信，確認訂票成功，才不會像她忙到沒有時間確認搞烏龍，有人說她出國沒買機票很誇張，她也自認超離譜，票只買了一半，「只能說是太累了，累到沒檢查」。
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