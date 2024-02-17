King & Prince永瀨廉身體出狀況！北村匠海緊急出面救人
日本SMILE-UP.（舊名：傑尼斯事務所）旗下男團King & Prince去年歷經退團風波，岩橋玄樹、岸優太、神宮寺勇太、平野紫耀離開後，團體僅剩永瀬廉、高橋海人2人獨撐，即使這樣他們工作未減，永瀨廉維持每年兩部影集、一部電影的工作，主演新片《法庭遊戲》也將在台上映。在日本首映會上，永瀨廉疑似過勞頻下台擦汗，好在主演之一的北村匠海出面救援，場面才不尷尬。
記者陳雅蘭／綜合報導
《法庭遊戲》改編同名懸疑推理小說，描繪就讀法學院的清義（永瀨廉 飾）與青梅竹馬美鈴（杉咲花 飾），因收到神祕信件威脅，尋求系上「無辜遊戲」領袖結城馨（北村匠海 飾）協助，召開模擬法庭揪真凶。多年後，成為律師的清義意外接到馨重啟遊戲的邀約，不料卻在遊戲現場發現馨倒在血泊中死去，在旁握刀的嫌疑人竟是美鈴，3人各自隱藏的真相，將在法庭上揭露。
電影中，永瀨廉飾演試圖解開大學同窗命案的律師，更為首演該職業費盡苦功，不僅自發研讀法律專有名詞，還至法庭見習旁聽審判過程，只為成功演繹律師清晰而犀利的口吻語氣，因而被日本法學教授関正晴讚許專業度滿分：「如果繼續訓練，一定會成為很優秀的律師！」
然而形象完美的永瀨廉，在該片首映會上，疑因緊張或疲累而頻頻下台擦拭臉上汗水，讓飾演大學同窗的北村匠海出面救場，搞笑在台上「頂替」對方稱：「我是永瀨廉，我會負責回答所有問題！」讓粉絲直呼兩人逗趣互動「真香」。
飾演其青梅竹馬的杉咲花，也觀察到永瀨廉即便行程滿檔，仍心平氣和不喊累、不打擾周遭的人，永瀨廉則表明這都是因為自己太喜歡演戲：「只要玩得開心就好，也正因如此才會忘記自己有多累！」
永瀨廉2011年加入傑尼斯後受到矚目，不僅包下《ViVi》雜誌「2020國寶級帥哥排行榜」全年冠軍，也曾因《飆速宅男》獲日本電影金像獎新演員獎肯定，成為才貌雙全的全方位新星。《法庭遊戲》3月8日在台上映。
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