下週2階段天氣變化！連2天最熱「飆破33度」 鋒面抵達最冷剩13度
好天氣要來了！明起連4天高溫偏熱，下週二、下週三最熱可達到33度以上，各地晴到多雲，僅有東半部、恆春半島有零星短暫雨，不過下一波冷空氣將在下週四抵達，3天內逐日降溫，下週六（22日）北部低溫下探攝氏13度、中南攝氏15度至25度、南部攝氏17度至28度、東部攝氏18度至22度，各地濕涼偏冷，這波冷空氣影響持續到27日。
記者鍾怡婷/綜合報導
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」預報指出，明天（18日）開始轉為偏南風，溫度一天比一天高，到了下周二（20日）、下周三（21日）是最熱的一天，各地高溫可達攝氏30度以上，西部內陸甚至可達攝氏33度以上，會感覺到炎熱。下一波冷空氣預計是下周四（22日）晚上抵達。
中央氣象署預報員林定宜表示，明（18）日受高壓迴流影響，天氣開始回暖，台南以北、宜蘭低溫攝氏15度至18度，高屏、花東低溫攝氏19度至20度，高溫北部、東半部約攝氏26至27度，中南部攝氏28到30度，日夜溫差超過攝氏10度，各地降雨機率低，僅東部、恆春半島有零星短暫雨。穩定的天氣持續到下周三（21日），下週三前各地晴到多雲，僅東半部有零星陣雨。
下周四（22日）鋒面通過、東北季風增強，北部、東北部轉涼，逐日下降攝氏3到5度，一路降溫到下周六（24日），北部剩下攝氏13度至20度、中部攝氏15度至25度、南部攝氏17度至28度、東部攝氏18度至22度，相較於下週三前的天氣明顯降溫，轉為濕冷有雨的天氣型態。
下週四後的降雨狀況，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區零星短暫雨，其他地區多雲到晴，這波冷空氣會持續到2月27日後，後期預報需進一步觀察。