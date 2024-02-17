全球科技業裁員潮還要持續多久？祖克柏親解釋：並非AI搶走工作
2024年全球科技業頻頻傳出裁員消息，其中更不乏知名大廠，像是Google、亞馬遜、PayPal、思科等等。對此，Meta執行長兼臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）認為，第一波裁員潮是對於疫情時期過度招募所帶來的修正，而新近的裁員潮則是因為科技公司開始意識到人力精簡帶來的效率。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BusinessInside》報導，祖克柏在接受Podcast採訪時解釋了科技業裁員潮發生的原因，祖克柏認為疫情期間網路電商業務大幅成長，導致包括Meta在內的許多科技公司過度招募，隨著市場進入後疫情時代，網路電商業務回歸正常，公司不得不大幅裁員。
而在第一波裁員潮之後，許多公司開始意識到精簡可以帶來好處，祖克柏並以Meta本身的狀況為例，直言雖然裁員是個艱難的決定，失去了許多有才華的員工，但另一方面來說，人力精簡也讓公司變得更有效率，目前Meta和IG都削減了許多管理層職位，管理層扁平化讓公司過渡到更精簡的經營模式。
至於外界很關心是否AI技術應用搶走人類員工的飯碗，祖克柏則覺得影響不大，「至少對我們來說，並非關鍵驅動力」，認為多數公司啟動裁員是為了應對疫情後的過度招募，之後則是因為意識到人力精簡的好處。