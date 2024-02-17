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新一周台股端看輝達！財報將出爐　小心拉回風險需冷靜

▲投顧業者表示，新一周重頭好戲就是輝達財報，美股可能漲多拉回，台股也會受到影響，建議等待冷卻或佈局落後補漲股。（圖／NOWnews資料照片）
▲投顧業者表示，新一周重頭好戲就是輝達財報，美股可能漲多拉回，台股也會受到影響，建議等待冷卻或佈局落後補漲股。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台股新春開紅盤，但龍年第二個交易日卻回落，16日終場下跌37.32點，收在18607.25點，成交值為4119.56億元。展望新一周台股，投顧業者表示重頭戲就是輝達公布財報及展望，要觀察漲多之後的輝達股價是否利多出盡，再來就要再回歸聚焦經濟數據，不過整體而言，美股漲多有拉回風險，台股也會受到影響，建議等待冷卻或佈局落後補漲股。

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美股在新春長假期間，Nvidia（+9.0%）、ARM（+68.99%）及台積電ADR（+10.09%）等AI概念股大漲帶動，15日台股一開盤外資資金便湧入562億元，其中買超台積電4.2萬張，金額達297億元，台積電一鼓作氣股價跳空直奔700元大關，上漲7.89%，加權指數也創新高來到1815.69點，同時量能爆衝至5154億元，但龍年第二個交易日卻回落！16日終場下跌37.32點，收在18607.25點，成交值為4119.56億元。

展望新一周台股，重頭戲就是輝達公布財報及展望，永豐投顧表示，年初以來美國輝達股價漲勢凌厲，連續突破500、600及700元整數關卡，最高來到746美元，大行跟不上股價腳步，美銀已喊出目標價為800美元。2月22日輝達將公布季報及財測，前次輝達給予上季度營收指引為成長10%，惟市場寄予厚望，預測輝達上季度營收將季增高雙位數，下季度業績則是增長10%，觀察漲多之後的輝達股價是否利多出盡，暫時冷卻。

輝達之後，轉聚焦經濟數據，輝達公布財報後，美國超級財報週告一段落，市場轉聚焦經濟數據，2月15日美國公布的零售銷售衰退0.8%，多檔重量級科技股拉回，且外資於台股買超金額由562億元驟降至36.8億元，可見市場對於經濟疲弱以及何時降息仍有敏感度，2月22日Fed將公布上次FOMC會議記錄，雖然3月降息希望幾乎成定局，但市場仍在尋找首次降息時點，2月29日美國將公布PCE平減指數，此為Fed衡量通膨的重要指標，預期2月底前，美股投資人觀望以待，火熱的行情有拉回可能。

綜合以上，永豐投顧認為，美股漲多有拉回風險，目前火熱的AI明星股不宜追高，建議等待冷卻再承接，由於股市尚熱，資金由明星AI股抽離後，有可能尋找落後補漲股，只要2024年業績成長幅度有達2成以上的標的，股價皆有表現機會，此時不妨佈局股價尚未爆發的落後補漲股。預期本週指數區間18200點至18700點。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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