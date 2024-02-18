匈牙利總理奧班：準備本月批准瑞典加入北約

（中央社布達佩斯17日綜合外電報導）匈牙利總理奧班（Viktor Orban）今天宣布，政府正準備於本月批准瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）的申請。現在只需匈牙利放行，瑞典就能加入這個軍事聯盟。 我是廣告 請繼續往下閱讀 法新社報導，奧班在國情咨文演說中表示，「好消息是，目前我們與瑞典的爭端正走向終點。我們與瑞典總理共同採取了重要步驟，以重建信任」，但他並未說明細節。他指出，「我們將在國會於春季開議時批准瑞典加入北約」。匈牙利國會預定於26日開議。本月14日，瑞典外交部長比爾史特龍（Tobias Billstrom）表示，瑞典希望匈牙利儘快同意該國加入北約，消除其入盟的最後障礙。儘管布達佩斯原則上支持斯德哥爾摩加入北約，但匈牙利要求瑞典停止「誹謗」被批評為轉向獨裁的匈牙利政府，相關程序因而延期。俄羅斯入侵烏克蘭後，瑞典於2022年5月與芬蘭同時宣布申請加入北約。（譯者：施施）1130218川普變相鼓勵俄「攻擊部分北約成員」！秘書長、盟友齊砲轟又口出狂言！川普鼓勵俄羅斯攻擊「經費分擔不足」的北約成員國借鏡烏克蘭！蒲亭野心恐含波羅的海 北約將辦「冷戰後最大軍演」俄烏戰爭陷入膠著！蒲亭宣布再增兵17萬人：應對北約擴張威脅