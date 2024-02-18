《我和我的冠軍女兒》19歲女兒過世！死因曝光 阿米爾罕悲痛發聲
印度角力傳記片《我和我的冠軍女兒》2016年上映紅遍全球，票房累積200億盧比（約75億元新台幣），至今穩坐全球印度電影票房冠軍，沒想到，片中參演的童星蘇哈尼巴特納加（Suhani Bhatnagar）昨（17）日傳出因為罕見疾病過世，得年19歲，男主角阿米爾罕哀痛表示：「如果沒有蘇哈尼，《我和我的冠軍女兒》就不完整。」
記者楊穎軒／綜合報導
蘇哈尼巴特納加在《我和我的冠軍女兒》演出男主角二女兒「芭碧塔」少女時期的角色，據外媒報導，她本月7日身體不適住院，16日辭世，死訊被親友證實，蘇哈尼的父親說，愛女2個月前手開始腫脹，並擴散全身，最終被診斷出罹患「皮肌炎」（dermatomyositis），接受類固醇治療後免疫力大幅下降，在醫院不小心感染病毒，因併發症搶救不治。
《我和我的冠軍女兒》男主角、印度紅星阿米爾罕的製作公司在X發文：「聽到蘇哈尼去世的消息，我們深感悲痛，我們向她的母親和整個家庭表示衷心的哀悼，這樣一個才華橫溢的年輕女孩，這樣一個團隊的一份子，如果沒有蘇哈尼，《我和我的冠軍女兒》就不完整，蘇哈尼，妳永遠是我們心目中的明星，願妳安息。」
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