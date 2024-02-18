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初九天公生！拜天公禁忌不可不知　「拜拜時間、水果、口訣」一覽

▲大年初九天公生，命理專家提醒拜天公禁忌，拜拜時間、供品水果、口訣一次看。（圖／楊登嵙提供）
▲大年初九天公生，命理專家提醒拜天公禁忌，拜拜時間、供品水果、口訣一次看。（圖／楊登嵙提供）

記者黃韻文／綜合報導

今（18）天是大年初九，正是玉皇大帝的生日，稱為「天公生」，傳統習俗有「初九拜天公」，民間會在初九這天，在自家或到廟裡拜天公、點光明燈，祈求整年的平安順遂。命理專家提醒初九拜天公的禁忌，以及拜拜時間、供品水果、祈求口訣一篇看懂。

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🟡拜拜時間
從17日晚上子時、晚間11時到今（18日）初九午時（13時），都合適拜天公，習俗認為，越早敬供越有誠意。

▲拜天公建議選在正月初九凌晨子時，俗傳因為天公的神格非常尊貴，因此越早敬供越有誠意。（圖／楊登嵙老師提供）
▲拜天公越早敬供越有誠意。（圖／楊登嵙提供）
🟡初九拜天公禁忌
1、祭祀前要齋戒沐浴。

2、有分「頂桌、下桌」的正式祭祀，「頂桌」要擺放素食或水果，「下桌」牲禮中的全雞必需是閹過的公雞，不能用鳳頭雞、白毛雞、母雞。

3、若採取簡單的祭祀，供品一定是素食或水果，不可以拜葷食。

4、燒給天公的金箔，需用特製的大型「天公金」（大壽金紙），比一般金紙大一倍以上。

5、祭祀當天禁止屠宰。

6、不能曝曬女性的內衣褲，以免不敬。

7、禁忌男人揹水、做飯。

8、不可口出髒話穢語，褻瀆天公可能受到處罰。

▲民間除了平日的早晚燒香、頂禮膜拜之外，舉凡結婚、做大壽時都要拜天公。（圖／楊登嵙老師提供）
▲若是分「頂桌、下桌」，供品位置別擺錯。（圖／楊登嵙提供）
🟡拜天公供品水果
命理專家楊登嵙建議，在家門口外沒有遮蔽的的地方設供桌，如同平常拜門口一樣。雖使用平常的供桌，但為求尊崇之意，會在供桌四腳墊上壽金，供品一定要素食，絕對不可拜葷食。

若家中是一般簡單的供桌，準備5種水果，在供桌上排列五果：香蕉（招）、李子（你）、梨子（來）、鳳梨（旺）、柑橘（吉）等，任取5樣。以及六齋﹙金針、桂圓、菜心、香菇、綠豆、海帶、木耳、菀豆等，任取6樣﹚，前設清茶3杯。若是到廟裡祭拜，則依廟方拜拜流程。

🟡初九拜天公口訣
「天公祖在上，弟子（信女）OOO，住在 OOO，今天初九喜逢玉皇大天尊聖誕萬壽，接受弟子（信女）OOO 一家虔誠祝壽與簡單供品禮敬，還請玉皇大天尊笑納，並祈求保佑（信女）OOO 一家平安順利、消災增福。」

天赦日是玉皇大帝開恩大赦的日子，許多人會在這一天拜天公求好運。（圖／Shutterstock）
▲初九可到廟宇拜拜、點光明燈，依照廟方流程即可。（示意圖／取自Shutterstock）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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