天氣預報／今起氣溫連飆30度！週四急轉濕冷 元宵節北台灣有雨
今（18）日台灣轉為偏暖的天氣型態，各地普遍高溫可達攝氏27至28度，中南部則有攝氏30度以上，天氣風險分析師柯聿寧表示，偏暖天氣預計維持到週四（2/22），期間由於受到偏南風影響，建築物容易出現返潮的現象，週五至下週日（2/23至2/25）元宵節期間，北台灣受東北季風影響，天氣較濕冷，溫度僅剩攝氏15至19度，安排外出活動要特別留意天氣動態。
記者張志浩／綜合報導
柯聿寧指出，今天各地普遍高溫可達攝氏27至28度，明日至週三（2/19至2/21）各地高溫幾乎都可來到攝氏30度，市區附近、沿海等區域清晨低溫也維持在攝氏18至21度，整體溫度都上升不少，衣著可暫時調整為春夏配置。
偏暖天氣可維持到週四，週四北方將有鋒面逐漸南下，北部雲量增多，當天中午高溫略下降，但體感仍暖，週四下半天到週五清晨，鋒面由北到南通過，隨後東北季風增強，預估鋒面通過期間，西半部有零星短暫雨機會，北部則轉陰有短暫雨天氣、溫度下滑，這波鋒面帶來雨量偏少，週五中南部就會轉回多雲到晴、比較穩定的天氣。
元宵節天氣部分，週五到下週日受東北季風影響天氣較濕冷，北台灣溫度約降至攝氏15至19度，預估下週一、二（2/26至2/27）還有冷空氣接續南下，北部低溫有機會再下降攝氏1至2度，中部高溫也可能降至攝氏20至22度、降溫有感，要做好保暖準備。