鞋槓人生／專家推薦年後必買球鞋！Nike Book 1特色鮮明值得入手
▲紅包、年終該怎麼花，《鞋槓人生》專家推薦年後必買球鞋！
記者
陳品翔/綜合報導
2024-02-18 10:27:52
過新年習俗就是要買新衣、戴新帽還要穿新鞋，各家品牌商近期也都陸續推出限量鞋款，搶佔年節商機。而至於新年到來若想買新鞋，年終、紅包該怎麼花，球鞋專家也點出，鳳凰城太陽隊的球星Devin Booker所推出的「Nike Book 1」系列球鞋，是最近不可錯過的款式，至於這雙鞋有什麼特色，以及AREA02目前網站上賣得最貴的是哪一雙球鞋呢，詳細資訊請喜愛球鞋的讀者，可以在每週日早上十點，於Nownews今日新聞官方Youtube頻道，準時鎖定《鞋槓人生》。
球鞋專家大隻首先提到，Kobe系列的鞋款一直以來都是相當熱門的，近期Nike也推出Kobe 8 Protro最新配色「Radiant Emerald」，並說到：「2024年Kobe系列鞋款預計會比Jordan系列出得更多，因為Kobe好不容易回到Nike體系，而Kobe 8 Radiant Emerald這雙鞋好穿，但老實講這雙鞋，只有在之前出的全白款式上，做了一些變化，包含了顏色、花紋等等，這雙鞋定價大概落在6000台幣，或許有機會用8000元左右就能入手。」
至於鳳凰城太陽隊球星Devin Booker所推出的「Nike Book 1」系列球鞋，大隻則是相當推薦，並提到：「因為Book 1這雙鞋集合了很多元素在裡面，包含了Air Force 1、Blazer 和 Air Jordan 1 在內，同時還有很多故事在裡面，像是鞋跟處提拉環上方還寫下了96字樣，象徵著Booker的出生年份，是相當有質感的小巧思。」
最後主持人呂佳宜問到，目前AREA02平台目前賣得最貴的是哪一雙鞋，大隻則是表示，還是美國知名饒舌歌手Travis Scott的系列鞋款，並說到：「最早Travis Scott聯名的鞋子都要價新台幣5、6萬以上，現在這系列鞋款還是很夯，由於市場上稀缺性的關係，目前價格仍舊持續居高不下。」
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