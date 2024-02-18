吹南風濕氣重！房子「牆壁狂流汗」　除濕機省電、使用技巧一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
1、濾網定期清洗或更換：台電表示，灰塵附著會讓除濕機進風量不足，內部零件在較高溫下運轉，不僅影響除濕能力，使用上也較危險。
2、搭配電風扇或循環扇：開除濕機時，電風扇或循環扇可以帶動室內空氣流動，讓除濕效率更好。
3、選購合適的除濕機：台電指出，以每平方公尺每天除濕0.24公升估算，1坪為3.3平方公尺，每天約有0.8公升的除濕能力，若需要除濕的空間面積為8坪，則可用「8*3.3*0.24=6.3」的計算公式，選購6公升左右除濕能力的除濕機，依「空間大小」選購最有效率。
🟡除濕機擺放位置
台電提醒，除濕機要放在「室內空間中央處」、「空氣流通的空間」、「平坦的地方」，避免「狹小密閉的空間」、「容易濺水的場所」、「周邊有漏油、發熱的器具或是易燃物」，由於除濕機的原理是將潮濕的空氣吸入機內，透過熱交換器將空氣中的水分冷凝成水珠留下，再轉換成乾燥的空氣排出，因此要讓除濕機發揮最佳效能，「保持擺放空間空氣的流通順暢」最為重要。
🟡除濕機運作時，人可以待在室內嗎
台電說明，以前的除濕機無法設定濕度，因此濕度太低會讓人皮膚乾燥不舒服，所以才會有「除濕時人不要共處一室」的說法，但現在市售的大部分是有濕度設定功能的除濕機，將除濕機濕度設定在55%至65%左右，人和除濕機待在同空間是沒問題的，且平時也要避免讓除濕機在長時間無人看管，或晚上睡覺情況下運轉使用。