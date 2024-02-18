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林千又爭議懶人包！交往納豆鬧出50嵐風波　老闆吳宗憲衰喊倒楣

▲林千又（左）曾和納豆交往暴紅，卻鬧出辱罵50嵐店員風波，也無心演藝工作，讓昔日老闆吳宗憲不滿。（圖／擷自納豆臉書粉絲頁，2015.10.03）
▲林千又（左）曾和納豆交往暴紅，卻鬧出辱罵50嵐店員風波，也無心演藝工作，讓昔日老闆吳宗憲不滿。（圖／擷自納豆臉書粉絲頁，2015.10.03）

記者江芷稜／綜合報導

31歲女星林千又因為外貌亮麗、身材火辣，出道時在《國光幫幫忙》擔任助理主持就相當亮眼，進而跟納豆交往，美女與諧星組合瞬間衝出高知名度，不過，她家境富裕、曾赴美國留學，男友一個接一個的換，緋聞對象都是經濟狀況不錯的名人、富商，卻一度對50嵐的店員出言不遜，狠酸「領22K服務還這麼差」，嫌貧愛富形象受到輿論批評，連昔日老闆吳宗憲都曾抱怨：「我真倒楣，添那麼多麻煩。」

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▲吳宗憲PO出與林千又（左）的合照，網友說看了就反胃。（圖／翻攝自吳宗憲臉書，2016.03.17）
▲吳宗憲因納豆牽線簽下林千又（左），沒想到最後不歡而散。（圖／翻攝自吳宗憲臉書，2016.03.17）
2015年，林千又跟納豆交往一事曝光，成為娛樂版上知名人物，卻鬧出「50嵐風波」，因店員答不出手搖飲的咖啡因濃度，沒有得到滿意答覆，她狠酸店員不夠專業、態度差：「領22K沒關係，重點是你領22K不到，服務還這麼差？」引發網友熱議，批評她刻意強人所難，還用當時最夯的22K話題羞辱店員，最後她道歉收場，男友納豆也幫忙圓場。

▲納豆女友林千又常常分享性感照。（圖／擷自千又 Demi Love Lin Club臉書粉絲頁，2015.10.02）
▲林千又交往的都是富商或名人。（圖／擷自千又 Demi Love Lin Club臉書粉絲頁，2015.10.02）
2016年，納豆聲稱生活習慣差異大，和林千又還是分手了，他過去牽線請綜藝大哥吳宗憲簽下女友，吳宗憲帶著她一起主持力捧，林千又卻無心演藝工作，吳宗憲表示她為了私事多次退掉公司安排的通告，配合度太低，還有許多負面新聞，不禁感慨：「我真倒楣，添那麼多麻煩。妳自己心裡有數吧！我們是經紀公司，又不是她養父母。」最後提前解約收場，她也淡出演藝圈。

▲林千又上傳辣照，趙元同現身留言。（圖／翻攝林又立IG）
▲林千又上傳辣照，梁靜茹前夫趙元同現身留言，關係相當好。（圖／翻攝林又立IG）
2019年，梁靜茹與前夫趙元同婚變，當時尚未完成離婚手續的趙元同被拍到與林千又、林以婕一起出國爽玩，在新加坡環球影城度過歡樂時光，其中一張三人合照，趙元同摟著林千又的纖細腰際，動作相當親暱，據傳這趟旅行全由趙元同出錢，林千又開心拎著許多名牌手提袋，完全不顧男方已婚身分，外界觀感不佳。

▲據傳富商人夫經常帶著林千又乘坐私人飛機出國購物，林千又和朋友吃飯每次都要花費20到30萬元也是男方買單，對女生相當大方。（圖／翻攝自林千又IG）
▲據傳賴姓富商經常帶著林千又乘坐私人飛機出國購物，林千又和朋友吃飯每次都要花費20到30萬元也是男方買單，對女生相當大方。（圖／翻攝自林千又IG）
2021年，林千又再度跟賴姓富商搭上線，在街頭牽手逛街，當時賴男同樣是已婚身分，她還一度宣稱對方是「重要的顧客」，自己不喜歡已婚人士，狠狠撇清這段緋聞，沒想到過了3年後被打臉，爆出家暴事件，傳出對方為她離婚付了上億贍養費，兩人戀情沒有修成正果，反倒鬧出社會新聞，讓人不勝唏噓。

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