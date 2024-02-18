林千又爭議懶人包！交往納豆鬧出50嵐風波　老闆吳宗憲衰喊倒楣

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2016年，納豆聲稱生活習慣差異大，和林千又還是分手了，他過去牽線請綜藝大哥吳宗憲簽下女友，吳宗憲帶著她一起主持力捧，林千又卻無心演藝工作，吳宗憲表示她為了私事多次退掉公司安排的通告，配合度太低，還有許多負面新聞，不禁感慨：「我真倒楣，添那麼多麻煩。妳自己心裡有數吧！我們是經紀公司，又不是她養父母。」最後提前解約收場，她也淡出演藝圈。
2019年，梁靜茹與前夫趙元同婚變，當時尚未完成離婚手續的趙元同被拍到與林千又、林以婕一起出國爽玩，在新加坡環球影城度過歡樂時光，其中一張三人合照，趙元同摟著林千又的纖細腰際，動作相當親暱，據傳這趟旅行全由趙元同出錢，林千又開心拎著許多名牌手提袋，完全不顧男方已婚身分，外界觀感不佳。
2021年，林千又再度跟賴姓富商搭上線，在街頭牽手逛街，當時賴男同樣是已婚身分，她還一度宣稱對方是「重要的顧客」，自己不喜歡已婚人士，狠狠撇清這段緋聞，沒想到過了3年後被打臉，爆出家暴事件，傳出對方為她離婚付了上億贍養費，兩人戀情沒有修成正果，反倒鬧出社會新聞，讓人不勝唏噓。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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