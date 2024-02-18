中職／統一獅今出發前進日本高知 「新血」郭俊麟扛首戰先發
統一7-ELEVEN獅兵分兩路進行春訓訓練，今（18）日由總教練林岳平率隊帶領一軍教練團及選手29位，出發搭乘中華航空前往日本高知，分別在2.20(二)對戰日本獨立聯盟高知鬥犬、2.21(三)對戰韓職韓華鷹Ｂ班、2.23(五)對戰日職埼玉西武獅Ｂ班，首戰預計推出郭俊麟先發主投，郭俊麟表示：「這次前往日本高知交流賽的心情其實很特別，五年前在高知等統一獅來，而這一次是跟著統一獅來到高知，但同樣的心情都是很期待從交流賽有所收穫，目前球隊出發前自己已經出賽兩次進行實戰比賽，這次交流賽希望能夠透過實戰比賽，看看自己改變了多少，對於去年季賽後針對投球機制進行一些調整，希望能看到好的成效，對於不足的地方持續修正。」
記者吳政紘/綜合報導
統一7-ELEVEN獅今（18）日前往日本高知以賽代訓移地訓練，選手以外野三帥陳傑憲、蘇智傑、林安可帶領年輕新秀選手為主體，透過海外移地訓練讓許多新生代選手累積與國外職業選手對戰經驗，其中林培緯是首度出國參與球隊交流賽。
林培緯表示：「去年季末冬季聯盟賽事自己因為傷勢錯失與國外職業好手切磋學習的機會，今年能夠參與球隊這次交流賽機會，就是想多把握機會，在每一場球賽都能有所收穫，而這是自己第一次出國，內心充滿期待，過去未曾搭過飛機，我想這會是一個很棒的體驗，但最重要的還是珍惜教練團給予的機會，讓自己更好，成為一位有競爭力的職棒選手。」
統一獅今日移動日，搭乘飛機前往日本四國高知，明日下午將前往春野総合運動公園野球場進行訓練調整，為本次統一7-ELEVEN獅前進日本高知海外交流賽做足準備。