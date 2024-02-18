梁云菲爆私密影片外流內幕！撇清劈腿已婚男：單身試車沒有錯
「國光女神」梁云菲去年爆出私密影片外流，她承認影片裡的人是自己，不過已經是5、6年前的事，當時還沒跟前男友金剛交往，絕對沒有劈腿，卻遭有心人士在網路瘋傳，被誤傳是出軌已婚男，一怒之下告了數十位網友，如今風波落幕，梁云菲在綜藝節目《小明星大跟班》說出真相，表示當時自己跟對方都是單身男女在試車，沒料到影片會外流。
記者江芷稜／綜合報導
中天綜藝節目《小明星大跟班》明（19）日晚上10時邀請梁云菲、楊晨熙、哈孝遠等人澄清網路上的不實謠言，梁云菲提到去年私密片外流風波，被報導劈腿已婚男，還原當時心情很慌亂，「有天我收到私訊說有影片被外流，過沒多久新聞就開始連環爆，但我更不爽的是某週刊說爆料人跟他們講影片男主角是已婚人士，我傻眼，那時候我跟他都單身，我們就是在『試車』，我覺得理論上跟道德上我沒有錯。」
梁云菲第一時間和男方聯繫，不滿地質問「這已經是5、6年前的事，現在爆出來是什麼意思？」對方矢口否認私下外流影片，表示沒有給任何人看，手機也不曾送修，後來她報警，警察沒收他的電腦跟手機，至今尚未查明真相。但梁云菲將網路上惡言攻擊及轉傳影片的網友全部提告，大概告了40、50個人。幸運的是，梁云菲的男友對於這件事心情非常沉重，短暫失聯了1、2天，整理好自己的情緒，最後仍決定發聲支持她。
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