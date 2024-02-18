短今PO新髮色自拍！球迷目光全在上衣「完全沒辦法專心看頭髮」
中信兄弟啦啦隊人氣成員短今（本名胡馨儀）在「PS女孩」服務8年，憑173公分身高，34E、25、35極致三圍受封「極品大隻馬」、「中職啦啦隊小巨人」，個性無厘頭、人來瘋的她是隊上的開心果，近來和知名外送平台合作的廣告強力播送，曝光率提高。短今昨（17）日在粉專分享新染的頭髮，網友重點都放在她的穿搭，「身材更好看」、「可惡！都沒辦法專心看頭髮！」
記者楊穎軒／綜合報導
2024年新球季即將在3月30日開打，短今近日去髮廊微調造型，預計給球迷嶄新面貌，她將一頭長髮顏色染淺，「褪掉一些煩惱，把喜歡的留下！」照片中，短今搭配一件黑色長袖上衣，正面低胸設計外還開一個V字小口，一對飽滿雙峰、深邃事業線乍洩，讓人很難不去注意。
短今新髮色曝光，問大家喜不喜歡，網友大飽眼福，「怎麼會有不喜歡的道理呢」、「太辣了」、「只有我看不到髮色改變嗎」、「我看得目不轉睛應該是喜歡吧」、「這個衣服...」、「難道我能說不嗎」、「誠意十足」、「不多說」、「想親眼看」，討論熱度不歇。
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