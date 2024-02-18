福袋禮盒價崩了！福袋出清買1送1　全聯「百元禮盒」、紅帽子搶翻

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◼️foodpanda龍年福袋內容物價值：
1、Lotus蓮花薄脆餅12片入，79元
2、日本Pure鮮果實軟糖葡萄口味56g（加送鐵罐），59元
3、韓國海太烘焙馬鈴薯棒27g，35元
4、北田玉米棒105g，59元
5、龍年刮刮卡1張
實際清算熊貓福袋內容物價值，每袋內容物零食皆相同（僅口味隨機），並有一張刮刮卡。零食部份總市價是232元，刮刮卡可刮出熊貓超市隨機優惠碼，保證最低折120元，另有折200、折300、折999等選項，優惠碼可使用至2月29日，等於買一包福袋倒賺252元。不過優惠碼以外的獎項皆已失效，像是10萬元郵政禮券、iPhone 15 Pro都已超過領獎期限。
超市、超商也有出清優惠，全家便利商店率先發動禮盒6.9折，高單價的「紅帽子」立刻成為民眾掃貨對象，原先要價近千元的紅帽子系列，紅帽子藍盒降至470元、紅帽子紅盒降677元、紅帽子金盒降至952元，多款禮盒也下殺至200元有找。而7-11則是限店發動禮盒5折優惠，並非全台門市通用。
眼尖民眾更發現，全聯已有少數門市禮盒跳樓大拍賣，原價250元的小泡芙禮盒直接「價崩」，變成每盒100元，幸運路過的民眾都是整車搬，不過百元禮盒同樣屬單店活動，非全台門市通用優惠。內行的消費者則認為還可以「讓子彈飛一會」，因為根據過往經驗，當接近元宵節時，禮盒跌價最便宜。