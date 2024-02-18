7-11、全家禮盒年後降價來了！全聯義美蛋捲119元：比好市多便宜

福袋禮盒價崩了！福袋出清買1送1　全聯「百元禮盒」、紅帽子搶翻

▲龍年福袋、禮盒年後「價崩」，foodpanda熊貓福袋買一送一，全家紅帽子禮盒6.9折被掃貨，7-11單店限定禮盒5折，全聯百元餅乾鐵盒也出現搶買潮。（圖／記者黃韻文攝）
▲龍年福袋、禮盒年後「價崩」，foodpanda熊貓福袋買一送一，全家紅帽子禮盒6.9折被掃貨，7-11單店限定禮盒5折，全聯百元餅乾鐵盒也出現搶買潮。（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文／綜合報導

農曆新年過後，超市、超商通路紛紛出清還沒賣完的福袋、禮盒，全家便利商店率先打出禮盒6.9折流血價，高單價的「紅帽子」禮盒立刻被掃貨，少數7-11門市也有單店限定禮盒5折；foodpand龍年福袋則是買一送一，花100元能獲得4包零食及最低120元折扣碼，每包福袋至少倒賺252元。

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隨著福袋大獎兌換期限將至，以及年後暫無送禮需求，許多通路都開始出清庫存福袋及禮盒。外送平台foodpanda年初推出「龍寶包」龍年福袋，每袋199元，即起祭出買一送一，每袋出清價平均不到100元。

▲foodpanda龍年福袋買一送一。（圖／翻攝畫面）
▲foodpanda龍年福袋買一送一。（圖／翻攝畫面）
◼️foodpanda龍年福袋內容物價值：
1、Lotus蓮花薄脆餅12片入，79元
2、日本Pure鮮果實軟糖葡萄口味56g（加送鐵罐），59元
3、韓國海太烘焙馬鈴薯棒27g，35元
4、北田玉米棒105g，59元
5、龍年刮刮卡1張

實際清算熊貓福袋內容物價值，每袋內容物零食皆相同（僅口味隨機），並有一張刮刮卡。零食部份總市價是232元，刮刮卡可刮出熊貓超市隨機優惠碼，保證最低折120元，另有折200、折300、折999等選項，優惠碼可使用至2月29日，等於買一包福袋倒賺252元。不過優惠碼以外的獎項皆已失效，像是10萬元郵政禮券、iPhone 15 Pro都已超過領獎期限。

▲foodpanda福袋平均每包百元，零食總價就達232元，另有最低現折120元優惠碼。（圖／記者黃韻文攝）
▲foodpanda福袋平均每包百元，零食總市價達232元，另可刮出最低現折120元優惠碼。（圖／記者黃韻文攝）
超市、超商也有出清優惠，全家便利商店率先發動禮盒6.9折，高單價的「紅帽子」立刻成為民眾掃貨對象，原先要價近千元的紅帽子系列，紅帽子藍盒降至470元、紅帽子紅盒降677元、紅帽子金盒降至952元，多款禮盒也下殺至200元有找。而7-11則是限店發動禮盒5折優惠，並非全台門市通用。

▲全家便利商店禮盒6.9折。（圖／翻攝網路）
▲全家便利商店禮盒6.9折。（圖／翻攝網路）
▲部份小七門市開始出現5折禮盒，不過屬於單店行銷活動。（圖／翻攝自7-11全家 各超商新品資訊共享）
▲部份小七門市開始出現5折禮盒，不過屬於單店行銷活動。（圖／翻攝自7-11全家 各超商新品資訊共享）
眼尖民眾更發現，全聯已有少數門市禮盒跳樓大拍賣，原價250元的小泡芙禮盒直接「價崩」，變成每盒100元，幸運路過的民眾都是整車搬，不過百元禮盒同樣屬單店活動，非全台門市通用優惠。內行的消費者則認為還可以「讓子彈飛一會」，因為根據過往經驗，當接近元宵節時，禮盒跌價最便宜。

▲全聯部份門市小泡芙禮盒降至100元。（圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」）
▲全聯部份門市小泡芙禮盒降至100元。（圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」）

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