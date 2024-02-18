晚安小雞真的慘了！柬埔寨「這高層」震怒發文 當地網友狂刷愛心
爭議網紅「晚安小雞」（陳能釧）與好友阿鬧（魯祖顯）日前飛往柬埔寨，聲稱闖入當地詐騙園區遭拘禁，事後卻遭當地警方拘捕，搜出大批道具踢爆造假過程與劇本，更被迅速判刑2年。對此，前任柬埔寨總理洪森親王兒子，現任公共事務部部長洪馬尼（Hun Many ）也震怒譴責，讓在地民眾狂刷愛心支持當地政府執法。
記者潘毅／綜合報導
柬埔寨公共事務部部長洪馬尼（Hun Many ）昨（17）日晚間發文表示，近期在西哈努克省，有兩名外國人製作具有煽動性質的假造影片，當局也進行了嚴厲執法，而這兩位外國人拍攝的假造影片，旨在污辱、扭曲柬埔寨王國的榮譽與現況。
「我希望這種情況不會再發生」，洪馬尼表示：「我支持政府防止此類犯罪，以後不容許這樣的罪刑，不管是哪個國家的外國人犯，同時也呼籲我國同胞，禁止散播推廣煽動誤導我們社會的內容。」
而洪馬尼的貼文發出之後，也有大批柬國網友在下方留言狂刷愛心，並力挺政府執法「感激西哈努克省法官、官員的即時作為」、「支持對他們施以法律制裁」。
此外，曾執政近39年的柬埔寨前總理洪森，也在今（18）日接受《柬中時報》訪問時，首度對晚安小雞造假事件發聲，洪森表態支持法院的判決，呼籲司法部門：「不要減刑或特赦，一定要讓他們在監獄裡服滿刑期」，柬國高層陸續發聲，也讓晚安小雞、阿鬧兩人幾乎確定住進柬埔寨大牢。